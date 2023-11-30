Замужнюю женщину затягивает в водоворот дикой похоти, оргазмы чередуются со слезами. 30 ноября на экраны латвийских кинотеатров выйдет фильм бывшего худрука театра Dailes Дж.Дж. Джиллинджера по мотивам самого продаваемого эротического романа Латвии "Экстаз", написанного стоматологом Кариной Глейтнере (ex Рачко). Это первый фильм в истории страны на съемки которого позвали координатора интимности. Творческая группа поделилась с Delfi своими мыслями, чем отличается секс и эротика в Латвии и насколько важны в этом зубы.

В том же году ее любимый роман "Экстаз" продюсер Кристиан Алхимионокс решил экранизировать. На его счету уже был один удачный эротический проект — комедия "Свингеры" режиссера Андрейса Экиса, которая стала коммерчески востребованной франшизой в семи версиях: латышской, эстонской, украинской, норвежской, польской, голландской и русской. Премьера последней с Дмитрием Нагиевым успела прокатиться по кинотеатрам незадолго до российского полномасштабного вторжения в Украину.

Алхимионокс верит, что в трудные времена женщины и мужчины, как никогда, "нуждаются в том, чтобы выйти из дома и пару часов не думать про войну и коммунальные счета. Ну не одни же страдания и смерти им наблюдать!"

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram