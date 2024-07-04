Если выступление Джо Байдена на дебатах кандидатов в президенты на прошлой неделе вызвало у меня прежде всего чувство грусти и сожаления о том, что человеку его возраста пришлось пережить такой позор, столь публичный и масштабный, то истерическая реакция его партии и ее союзников на этот катастрофический вечер в Атланте вызвала смех и недоумение.

Теперь некоторые демократы, ведущие себя так, словно только что увидели призрака, заявляют, что им следует заменить единственного своего политика, который еще может победить Дональда Трампа. Эти странные призывы оспариваются двумя вопросами. Первый - можно ли вообще заменить Байдена. Второй - если да, то кто его заменит?

Ничего нового

Американские политические инсайдеры не увидели ничего нового в ночь на пятницу. Байден не мог связать двух слов на публике (дебаты, выступления, предвыборные мероприятия) пять лет назад, не может он этого сделать и сейчас. Байден не мог логично и понятно выразить мысль пять лет назад и не может сделать это сейчас. Обеспокоенность тем, что Байдену не хватает остроты ума, необходимой для того, чтобы стать президентом США, существовала пять лет назад, существует и сейчас.

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