Вчерашний обмен российских шпионов на политзаключенных и иностранных заложников можно поистине назвать историческим. Ничего подобного в новейшей истории отношений между Россией и Западом не было с 1976 года, когда СССР обменял диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Валентина Мороза и Георгия Винса на двух своих агентов в США. До сих пор Россия никогда не выдавала Западу политических заключенных. У этого события есть несколько обстоятельств, которые намекают на возможную попытку Путина начать строить отношения с Западом, в первую очередь с США, по-новому.

Эван Гершкович, обвиненный в шпионаже по откровенно сфабрикованным основаниям, за недолгое время своего заключения успел стать иконой. Wall Street Journal, как и все американское журналистское сообщество, с первого дня боролись за его освобождение. Дональд Трамп пообещал освободить его без всякого обмена в первый же день своего президентства. Теперь этого не случится, если и могло случиться вообще.

Триумфальным выступлением президента США Джо Байдена в Белом доме Гершковича, Крмашеву и Уилана встретили в США. В окружении членов семей освобожденных президент США объявил о своей победе. И это действительно была победа - в обмен на троих заложников США отдали России хакера, мошенника и трех мелких контрабандистов.

Важно отметить, что Джо Байден отдельно сказал, как о своем достижении, об освобождении российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, хотя тот не американский гражданин, а российский и британский. В США у него лишь Green Card - вид на жительство. Рядом с Байденом стояла жена Владимира, Евгения Кара-Мурза и их дети - сын и дочь.

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