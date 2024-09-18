Каждая новая и нестандартная ситуация расширяет наш опыт и приносит новые знания и выводы. Так было и с бурей, которая обрушилась на Латвию в конце июля — это новый опыт и новые выводы. Страховщикам пришлось не только работать под давлением и принимать тысячи заявок на возмещение, но и столкнуться с непониманием и вопросами со стороны клиентов. Почему страховщик ссылается на договор? Почему не оплачивает всё? Почему соседу страховщик выплатил возмещение за затопление, вызванное дождем, а мне нет? Что это такое — "толстый" и "тонкий" полис? Что такое застрахованные и незастрахованные риски?
Размер премии = застрахованные риски
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