Каждая новая и нестандартная ситуация расширяет наш опыт и приносит новые знания и выводы. Так было и с бурей, которая обрушилась на Латвию в конце июля — это новый опыт и новые выводы. Страховщикам пришлось не только работать под давлением и принимать тысячи заявок на возмещение, но и столкнуться с непониманием и вопросами со стороны клиентов. Почему страховщик ссылается на договор? Почему не оплачивает всё? Почему соседу страховщик выплатил возмещение за затопление, вызванное дождем, а мне нет? Что это такое — "толстый" и "тонкий" полис? Что такое застрахованные и незастрахованные риски?

Размер премии = застрахованные риски

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