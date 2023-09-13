Ежегодное обращение Президента Европейской комиссии к депутатам Европарламента выглядело, как победная реляция и предвыборная речь одновременно. Урсула фон дер Ляйен перечислила успехи Европейского Союза, обошла стороной проблемы и много говорила о важности и успехе единых действий его членов. Главным в речи главы Еврокомиссии стало объявление о необходимости "завершения" союза — его очередного расширения до 30+ членов. В следующем году предстоят перевыборы Президента комиссии. Поможет ли ей такая тактика "отвлечения внимания" не перевыборах — не ясно. Тем более, что о выдвижении своей кандидатуры она так и не заявила.



Урсула фон дер Ляйен выступала переде европарламентариями целый час, и речь ее была практически триумфальной. Примерно треть своего выступления президент Еврокомиссии посвятила рассказу о том, каких успехов добился Европейский союз в области гендерного равенства, борьбе за экологию и "Зеленый переход", в борьбе с пандемией коронавируса.

А затем перешла к проблемам. Проблем оказалось много — но в речь попали совсем не те, которые можно было ожидать на первый взгляд. Президент Еврокомисии говорила о миграции, о недостатке рабочей силы, о необходимости привлечения квалифицированных кадров, развитии социального партнерства, развитии искусственного интеллекта и инвестициях в инфраструктуру и промышленность стран "глобального юга".

Вспоминая об энергетическом кризисе прошлого года, вызванном российским вторжением в Украину, и последовавшей за ним инфляцией, поставившей исторические рекорды в странах ЕС, Урсула фон дер Ляйен сказала буквально следующее: "Многие думали, что у нас не хватит топлива, чтобы пережить зиму. Но мы справились, потому что держались вместе".

Удивительно, но реальность была совершенно обратной.

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