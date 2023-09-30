В воскресенье, 1 октября в Таллине откроется 5 Антивоенная конференция Форума Свободной России. В программе конференции обсуждения "Неосоветской мифологии Кремля", ситуации на украинском фронте, положения в российской экономике. Но главное — это обсуждение "вины русского народа" за вторжение в Украину. Предпоследняя сессия форума так и называется "РУССКАЯ ВИНА: дискриминация или справедливая ответственность?"



На политические форумы ездят дебатировать. Обсуждать программы действия, принимать политические обращения к согражданам. Вырабатывать программу действий. Избирать исполнительный комитеты и политических лидеров. Ездят, чтобы вернуться домой и осуществлять принятые решения на практике. Обычно состав спикеров даже регулярных собраний такого рода меняется. Ну нельзя же слушать из года в год одних и тех же людей?

Ничего подобного на Антивоенных конференциях Форума Свободной России не происходит. В практическом смысле от них ничего не зависит. Никакого влияния на деятельность российской политической эмиграции они не оказывают. На ситуацию в России — тоже.

Форум не проводит в России социологических исследований. Не собирает деньги на поддержку ВСУ или российских добровольцев в их составе. Не проводит акций по сбору средств для украинских беженцев. Не имеет программ поддержки российских эмигрантов, оказавшихся в трудном положении. Во всяком случае, публично об этом ничего не известно. Этим занимаются другие люди, не имеющие к форуму никакого отношения.

Начиная с осени прошлого года Антивоенные конференции Форума служат одному — продвижению тезиса о всеобщей вине российского "народа" за войну России против Украины.

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