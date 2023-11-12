У меня есть кладбище неопубликованных статей. Причина обычно одна — герой материала испугался и отказался от своих слов. У меня есть статьи, которые могли бы быть лучше, если бы оттуда по просьбе героев материала не были убраны лучшие куски. А еще мне очень надоело писать в скобочках "имя изменено", но некоторые соглашаются говорить только на условиях анонимности. Они боятся государства, хотя не делают ничего противозаконного, и соседей, которые косо посмотрят. Общество живет по принципу "как бы чего не вышло", а виноваты во всем, конечно, журналисты, которые не пишут о проблемах.

Собака, натерпевшаяся в приюте, нашла любящую семью прямо под Рождество. Трогательная и добрая история, которая при этом должна была привлечь внимание к серьезной проблеме — не всем собакам так везет. Если они попадают в руки нелегальных перевозчиков, то их могут по пять суток везти в тесных клетках, не выпуская в туалет. Не все собаки выдерживают такую дорогу.

Эта история осталась неопубликованной. Потому что "ну зачем эти подробности, зачем кому-то знать, как собаки в дороге в туалет ходят, а про ценники на документы зачем написали, вдруг теперь из-за вас все дороже станет, а вдруг из-за вас вообще запретят возить животных через границу, а вдруг придумают новые налоги и мы разоримся". Никакие рациональные аргументы не помогали — перевозчица животных, работающая вполне официально, с разрешением Продовольственно-ветеринарной службы, после интервью вдруг испугалась, что если государство почитает о ее работе, то обязательно как-нибудь усложнит жизнь.

Государство — оно ведь такое. Единый организм, задача которого — усложнять жизнь и отнимать деньги. А журналист — это нечто среднее между коллаборантом (скажешь ему, и к тебе приедет черный воронок) и несостоявшимся революционером, на которого возлагалось столько надежд.

"Напишите, что такая-то сеть аптек экономит на уборщицах и заставлять убирать фармацевтов". "Напишите, как моему мужу от такой-то вакцины ногу парализовало". "Напишите, как в школе учителя называют девочек жирными, и у них от этого комплексы".

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