30 декабря Верховный суд РФ объявил несуществующую организацию "Международное движение ЛГБТ" экстремистским сообществом. В XXI веке это беспрецедентный в мире шаг в преследовании ЛГБТК+-персон. Впервые в мире сексуальная ориентация фактически приравнена к терроризму. Для Латвии это предупреждение. Российская гомофобия отличается от европейской только жестокостью своего архаичного накала. Путинские гомофобы говорят на одном языке с европейскими.

10 лет тюрьмы за радугу

Российское законодательство, карающее за различные отклонения от политических норм, диктуемых режимом, иезуитски сложное и разветвленное. Кроме того, оно еще и применяется российскими властями вполне волюнтаристски. Любого россиянина или иностранца можно посадить за выдуманное преступление. Следствие состряпает любые улики и заставит невиновного под пытками признаться в чем угодно, а суд утвердит любой приговор.

Однако, российские власти очень любят принимать специальные законы, придающие их действиям ауру легальности. Именно такой закон действует в отношении "экстремистских организаций". Их определение настолько широко и размыто, что такой организацией может даже безобидный филателистический магазин.

Российские власти много кого объявили экстремистами, начиная с настоящих нацистов и исламских экстремистов и заканчивая Свидетелями Иеговы и "Фондом по борьбе с коррупцией" Алексея Навального. Среди них есть и несуществующие, например нечто под названием "Колумбайн или скулшутинг". Тот факт, что ни этой, ни "Международной организации ЛГБТ" не существует, путинский режим не смущает. Признание реальной или фантастической организации экстремистской означает начало новой репрессивной кампании.

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