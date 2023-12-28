"…куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское..", — написала в своем телеграм-канале российская "светская львица" и пропагандистка Ксения Собчак на следующий день после "голой вечеринки" другой российской "светской дивы" Анастасии Ивлеевой.

Уже через день ее тон сменился. "Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России. Я не хочу вызывать ощущение ненависти по отношению ко мне и другим артистам из-за такой глупой случайности", — сказала она 26 декабря.

Первый пост содержал видео Собчак в нижнем белье, снятое со спины. Между ягодицами дивы на цепочке болтался поддельный сапфир. Второй пост содержал видео той же Собчак в огромных очках в пол-лица и наглухо застегнутой рубашке с воротничком. Волосы на ее голове были заколоты металлическими заколками. Из порно-звезды дочь покровителя Владимира Путина прекратилась в школьницу-ботанку.

Напомним, что бывшая ведущая украинской телепрограммы "Орел и решка" Анастасия Ивлеева организовала 20 января в московском клубе "Мутабор" вечеринку, гости которой пришли "почти голыми" (almost naked). Некий "рэпер" VASÍO (Николай Васильев) и вовсе явился в одном носке, надетом на мужское достоинство. Вечеринка продолжалась два дня. Сначала веселились друзья Ивлеевой, на второй день могли прийти все, кто смог купить билет за миллион рублей (10 тысяч евро). После первого дня фотографии с вечеринки, напоминающей съемочную площадку дорогого порно-фильма про апокалипсис, были выложены в соцсети. На второй день в клуб с обыском пришла полиция, но вечеринка продолжилась.

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