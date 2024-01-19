Я не хотела, чтобы именно так закончился мой 2023 год, в котором ратификация Стамбульской конвенции Латвией вызвала бурные общественные дискуссии. Эта конвенция касается прав женщин и права на защиту от насилия в семье. Однажды вечером в конце декабря я своими глазами увидела, что это значит в реальной жизни.

На автобусной остановке было холодновато. В тот вечер, 17 декабря 2023 года, несколько десятков человек на платформах Рижского автовокзала дрожали, пытаясь согреться. Голос молодой женщины привлек внимание, наверное, каждого из нас: "Пожалуйста, отдай телефон! Пожалуйста!"

Я обернулась.

По набережной канала, куда прибывают междугородние автобусы, бежала миниатюрная женщина лет тридцати в осеннем пальто. Она выглядела испуганной и отчаявшейся. Впереди нее шел коренастый молодой человек с телефоном в руках. Вор, подумала я и бросилась за ними. Может быть, я смогу помочь остановить вора!

В этот момент мужчина повернулся к растерянной толпе и уверенно воскликнул: "Не обращайте внимания, это моя жена!"

И тут же бросился бежать. Мы бежали втроем: мужчина впереди, женщина в нескольких шагах позади него, а затем я. Я закричала сердитым голосом: "Немедленно отдайте ей телефон!" Женщина пыталась подавить свои эмоции, вызванные страхом. После моего второго крика, к которому я добавила: "Я звоню в полицию!", и действительно стала это делать, мужчина остановился. Я повторила требование — толпа смотрела на сцену. В голове пронеслась мысль: хорошо, что женщина стоит не рядом с мужчиной. У меня было ощущение, что он может ударить.

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