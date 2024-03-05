В Рижском русском театре имени Михаила Чехова показали спектакль Šķelšanās ("Разобщение") режиссера Валтерса Силиса. Он завершает одноименный цикл из четырех документальных фильмов от центра исследовательской журналистики Re:Baltica. Спектакль документальный — рассказы со сцены реальных людей об очень личных переживаниях и впечатлениях, объединенных темой межэтнической расколотости общества, а также — разлома в русскоязычном сообществе Латвии. Некоторые роли исполняют актеры. В какой-то степени — это почти сеанс психотерапии, в котором, наверное, все же нуждается латвийское общество после 24 февраля 2022 года.
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