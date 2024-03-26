Осуществляв­шиеся в прошлом году спорадические атаки дронов на Москву и несколько крупных городов не нанесли практически никакого ущерба и не деморализо­вали население. Удары по приграничным городам и вторжение подразделе­ний, составленных из сражающихся против Владимира Путина россиян, на террито­рию Брянской, Белгородской и Курской областей облас­тей пока не дают значимого стратегического эффекта и лишь усиливают антиукраинс­кие настроения в российском обществе, укрепляя от­ношение ко всем русским, под­держивающим Украину, как к предателям. Кампания же по разрушению про­мышленного потенциала более явным образом влияет на бизнес и власть, что куда более важно — и, кроме того, действительно подрывает экономический потенциал страны (пусть даже и не критически), считает Владислав Иноземцев.