Foto: Erakogu/Delfi Meedia

Осуществляв­шиеся в прошлом году спорадические атаки дронов на Москву и несколько крупных городов не нанесли практически никакого ущерба и не деморализо­вали население. Удары по приграничным городам и вторжение подразделе­ний, составленных из сражающихся против Владимира Путина россиян, на террито­рию Брянской, Белгородской и Курской областей облас­тей пока не дают значимого стратегического эффекта и лишь усиливают антиукраинс­кие настроения в российском обществе, укрепляя от­ношение ко всем русским, под­держивающим Украину, как к предателям. Кампания же по разрушению про­мышленного потенциала более явным образом влияет на бизнес и власть, что куда более важно — и, кроме того, действительно подрывает экономический потенциал страны (пусть даже и не критически), считает Владислав Иноземцев.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit