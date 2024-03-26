Осуществлявшиеся в прошлом году спорадические атаки дронов на Москву и несколько крупных городов не нанесли практически никакого ущерба и не деморализовали население. Удары по приграничным городам и вторжение подразделений, составленных из сражающихся против Владимира Путина россиян, на территорию Брянской, Белгородской и Курской областей областей пока не дают значимого стратегического эффекта и лишь усиливают антиукраинские настроения в российском обществе, укрепляя отношение ко всем русским, поддерживающим Украину, как к предателям. Кампания же по разрушению промышленного потенциала более явным образом влияет на бизнес и власть, что куда более важно — и, кроме того, действительно подрывает экономический потенциал страны (пусть даже и не критически), считает Владислав Иноземцев.
Мнения
Владислав Иноземцев: удары по российским НПЗ — самая успешная военная кампания Украины. Подорвет ли это российскую экономику?
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