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Вскоре после старта Олимпийских игр в Париже по соцсетям распространилась новость, будто руководство Китая отозвало своих атлетов с соревнований. Delfi разобрался, правдива ли эта новость.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже в пятницу, 26 июля. Вопреки сложившейся традиции, мероприятие провели не на стадионе, а прямо в центре французской столицы — спортсмены проплыли на корабликах по Сене, а артисты выступали на плавучих платформах, набережных и в расположенных поблизости зданиях. Необычная церемония понравилась не всем — так, представителей католической церкви и консервативных политиков возмутила отсылка к фреске Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" во фрагменте с участием дрэг-артистов, а в металлическом коне, "скакавшем" по Сене, некоторые увидели отсылку к всадникам Апокалипсиса.

На этом фоне появились сообщения, будто МИД КНР принял решение отозвать своих спортсменов из Парижа, поскольку "китайский флаг и китайское государство не могут быть представлены на мероприятиях, пропагандирующих культурную и моральную ущербность". В публикациях в соцсетях говорится: "Об отзыве объявили вскоре после того, как сборная КНР завоевала первое золото Олимпиады. Глава МИД Ван И на брифинге назвал церемонию открытия XXXIII Игр "свидетельством окончательного упадка некогда могущественной цивилизации" и выразил сожаление из-за того, что Европа "взяла курс на отказ от универсальных, общечеловеческих ценностей и нравов"". Помимо пользователей соцсетей, об этом рассказали и некоторые российские СМИ, например, издание "Блокнот".

В церемонии открытия Игр впервые приняли участие дрэг-артисты — в частности, они (вместе с другими танцорами, моделями и диджеем) сидели за столом в тех же позах, что и ученики Иисуса Христа на фреске "Тайная вечеря". Также на столе появился обнажённый артист в образе греческого бога виноделия Диониса — по задумке организаторов, это должно было "заставить нас осознать абсурдность насилия между людьми".

Конференция епископов Франции выпустила заявление, в котором назвала некоторые сцены церемонии "насмешками и издевательством над христианами" (какие именно фрагменты шоу вызвали недовольство организации, не сообщается). Устроителей мероприятия также обвинили в "неуважении" к верующим французские и американские правые политики, российские государственные СМИ и миллиардер Илон Маск.

Позднее организаторы Олимпиады заявили, что у них "никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе", а церемония открытия "была направлена на празднование толерантности общества". Режиссер шоу Тома Жолли отметил, что не планировал устраивать "религиозную провокацию".

Впервые новость об отзыве китайских спортсменов с Олимпиады из-за "вакханалии" на церемонии открытия появилась в полдень 28 июля на сайте "Панорама". Это одно из старейших русскоязычных сатирических изданий, которое публикует выдуманные новости. Об этом, в частности, прямо сказано на логотипе "Панорамы". В конце публикации о решении МИД КНР содержится дисклеймер: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями".

Невнимательные интернет-пользователи (а также сотрудники СМИ и публичные спикеры) далеко не впервые пересказывают сообщения "Панорамы" под видом настоящих новостей. Ранее Delfi писал об этом и других сатирических изданиях.

До появления новости на сайте "Панорамы" китайские спортсмены выиграли не одну, а две золотые медали (обе в стрельбе). Ещё одну высшую награду атлеты из КНР завоевали позднее в тот же день в прыжках в воду. Всего на момент написания этого текста на счету китайской сборной девять медалей: пять золотых, две серебряные и две бронзовые.

Foto: Publicitātes foto

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