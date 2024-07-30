В середине июля некоторые политики раскритиковали МИД, запросивший у правительства 92,5 млн евро на обеспечение латвийского председательства в ЕС в 2028 году. Такую сумму они посчитали неоправданно завышенной. Delfi выяснил, сколько на те же цели тратят другие страны.

16 июля лидер "Новой консервативной партии" и бывший министр транспорта Гатис Эглитис опубликовал в соцсети X ссылку на публикацию Dienas Bizness и процитировал её заголовок: "Председательство в Совете ЕС может стоить Латвии 92,5 млн евро". "Это, конечно, безумие", — констатировал политик. Отвечая на комментарий одного из пользователей платформы, Эглитис подчеркнул, что "гораздо более богатые шведы, финны и голландцы тратят гораздо меньше".

Каждое государство Евросоюза по очереди председательствует в Совете ЕС на протяжении полугодия. Среди возлагаемых на страну-председательницу обязанностей — проведение встреч на уровне министров, обеспечение законотворческой деятельности и преемственности в работе европейских институтов, а также координация их работы со странами-членами. С 1 июля 2024 года в Совете ЕС председательствует Венгрия, очередь Латвии настанет во втором полугодии 2028 года.

Министерство иностранных дел представило доклад о подготовке страны к председательству в ЕС на заседании правительства 16 июля. Документ не опубликован, однако на сайте Государственной канцелярии доступен протокол о рассмотрении доклада. В частности, там говорится: "Министерству финансов — зарезервировать необходимое финансирование для председательства Латвии в Совете ЕС в 2028 году в размере 1,5 млн евро на 2025 год, 7,5 млн евро на 2026 год, 15 млн евро на 2027 год, 61 млн евро на 2028 год 7,5 млн евро на 2029 год". Таким образом, суммарные расходы ожидаются на уровне 92,5 млн евро за пять лет.

Эглитис утверждает, что Швеция, Финляндия и Нидерланды тратили на председательство в Совете ЕС "гораздо меньше".

Швеция в последний раз выполняла эти обязанности в первой половине 2023 года. По данным "Шведского радио", королевство планировало потратить на это 1,25 млрд крон — около 106 млн евро по нынешнему курсу.

Финляндия председательствовала в Совете ЕС во втором полугодии 2019-го. Как пишет Yle, изначально правительство страны заложило на сопутствующие траты 81,3 млн евро, однако в итоге уложилось в 55 млн.

Стоимость председательства Нидерландов в первом семестре 2016 года местные СМИ оценивали в промежутке от 46 до 63 млн евро. Журналисты отмечали, что эти траты существенно ниже аналогичных расходов в 2004 году — тогда на те же цели правительство направило 97 млн.

Страны, председательствовавшие в ЕС в недавнем прошлом, тратили на эти цели больше, чем зарезервировала Латвия, или примерно столько же. Так, Бельгия в первом полугодии 2024 года планировала расходы в размере 100 млн евро, а Испания во втором семестре 2023-го — 145 млн. Чехия, страна-председательница ЕС во второй половине 2022-го, потратила на это 2,3 млрд крон (90,5 млн евро по сегодняшнему курсу).

В разговоре с Re:Baltica Эгилтис затруднился пояснить, на основании каких именно данных он сравнивал планируемые затраты Латвии с аналогичными расходами других европейских стран. При этом политик отметил, что говорил по памяти, "вспоминая предыдущее председательство Латвии в 2015 году". Тогда Рига потратила на соответствующие цели 45 млн евро, а также 36 млн на обеспечение работы госслужащих, занятых вопросами председательства в ЕС.

Комментируя своё высказывание журналистам, экс-министр подчеркнул, что, по его мнению, разумность планируемых расходов "необходимо оценивать с точки зрения экономики". В первой половине 2027 года председательство в ЕС перейдет к Литве — стране-соседке с похожим показателем ВВП на душу населения (по данным МВФ, около 26,3 тысяч евро против 22,5 тысяч в Латвии). Вильнюс планирует потратить на обеспечение необходимых задач около 100 млн евро — как непосредственно на проведение встреч и саммитов, так и на заключение временных контрактов с примерно сотней новых госслужащих.

Таким образом, предполагаемые расходы Латвии на обеспечение председательства в Совете ЕС в 2028 году не просто сопоставимы с тратами других стран на те же цели, но и в ряде случаев немного ниже.

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