В августе 2024 года крупные русскоязычные Telegram-каналы распространили снимок, на котором, как утверждается, запечатлены британские полицейские, стоящие на коленях перед представителями местной мусульманской общины. Delfi проверил, насколько достоверны эти публикации.

16 августа фотографию опубликовал в Telegram прокремлевский блогер Сергей Колясников (Zergulio), который сопроводил ее таким комментарием: "Как хорошо в Лондоне, не миграционная политика, а именины сердца. Далеко пойдут". Пост набрал более 600 тысяч просмотров.

Fоtо: screenshot

Фотография распространилась на фоне массовых беспорядков, охвативших многие города Великобритании. Правые радикалы начали вступать в столкновения с полицией и представителями мусульманских общин после того, как 29 июля в городе Саутпорт вооружённый ножом юноша ворвался на занятие по танцам и убил троих детей, ещё восемь несовершеннолетних и двое взрослых были ранены. Нападавший был вскоре задержан, а по стране распространился слух, что он беженец с Ближнего Востока. В попытке остановить начавшиеся погромы и беспорядки суд решил обнародовать имя преступника — им оказался 17-летний Аксель Муганва Рудакубана, родившийся в Великобритании сын выходцев из Руанды.

Delfi не удалось обнаружить в авторитетных британских СМИ ни этот снимок, ни заметок о том, что группа местных правоохранителей встала на колени перед мусульманами. При этом несколько деталей на фотографии свидетельствуют о том, что она могла быть сгенерирована искусственным интеллектом.

Характерный для таких изображений артефакт — пальцы рук, которых на созданных нейросетями картинках либо больше нужного, либо они имеют странную форму. Так, у мужчины, который стоит в полицейской форме слева, указательный палец левой руки перетекает в кисть правой руки. А у человека, стоящего справа, большой палец необычно длинный.

Fоtо: Telegram / Provereno

Похожая проблема наблюдается и с ногами полицейских. В нижнем левом углу картинки видна нога, которая не может принадлежать никому из изображенных людей — ни у одного из полицейских она не может быть в таком положении.

Fоtо: Telegram / Provereno

Неестественно выглядят и лица людей, стоящих на втором плане изображения.

Fоtо: Telegram / Provereno

Эти наблюдения подтверждаются выводами проекта Logically Facts, который специализируется на разоблачении фейков, созданных с использованием искусственного интеллекта. Фактчекеры проверили вирусную картинку с помощью нескольких специальных программ, оценивших вероятность того, что изображение было сгенерировано нейросетями, от 77% до 99,8%.

Наконец, как выяснил проект "Проверено", первым это изображение опубликовал пользователь соцсети X с никнеймом RadioGenoa, который сопроводил картинку подписью: "Как ИИ видит Лондон". Запись была опубликована 15 августа в 08:41 по рижскому времени.

Блогер не впервые распространяет сгенерированные нейросетями изображения для продвижения расистских, антимигрантских и трансфобных нарративов. Впоследствии эти картинки расходятся по Сети с искаженными подписями. Так, в мае RadioGenoa опубликовал созданную с помощью искусственного интеллекта фотографию предполагаемых победителей "Евровидения" 2025 года, а в соцсетях ее публиковали как реальный снимок, сделанный на конкурсе в 2024-м.

Fоtо: Publicitātes foto

Размещение материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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