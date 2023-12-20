Даже если вы отправляете поздравительную открытку в Россию или Беларусь, готовьтесь к тому, что ваша посылка может быть вскрыта на почте. Именно это произошло с рижанином Анджеем Дмуховским, свидетельствует публикация мужчины в социальной сети Facebook.

Анджей отправил своей подруге открытку в Москву, однако, когда девушка ее получила, выяснилось, что письмо было вскрыто еще в Латвии — сотрудниками Latvijas Pasts. На это указывает соответствующая наклейка на конверте.

"96-я статья Конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах (на это есть решение КС), что уж говорить о переписке людей на свободе", — написал Анджей на своей странице в Facebook.

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