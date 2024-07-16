В прошедшие выходные кандитат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с тем, что сам так много продвигал и чему постоянно потакал - с политическим насилием. С момента начала его политической карьеры политическому насилию подвергались в первую очередь его противники - демократические политики и простые граждане протестовавшие против его политики. Теперь он сам чудом избежал смерти. Покушение на Трампа резко изменило ход президентской кампании в США. Кажется, что это пойдет ему на пользу и его шансы победить возрастут, ведь теперь он стал мучеником в глазах своих сторонников. Однако, теперь он сам может стать жертвой собственной риторики, поскольку она больше не нравится его собственным избирателям, а ничего другого, кроме как возбуждать вражду и ненависть, он делать не умеет. Победа Трампа станет катастрофой для Америки, Украины и стран Балтии.
Покушение резко изменило ход президентской кампании в США. До этого основной темой обсуждения американских медиа и политических экспертов было неудачное выступление 81-летнего Джо Байдена на президентских дебатах против Дональда Трампа. Байден мялся и говорил невпопад. Во время саммита НАТО неделей ранее, он случайно назвал Владимира Зеленского Владимиром Путиным.
Демократические метания
О том, что Байден заика известно давно. По мнению некоторых дизлектиков, его оговорки могут свидетельствовать о дизлексии - состоянии, от которого страдают примерно 20% населения Земли, что не мешает им добиваться успеха в самых разных областях. Он не раз допускал странные оговорки и ранее - путал, например, Эммануэля Макрона с Франсуа Миттераном.
Но в этот раз его выступление произвело на часть демократической партии настолько негативное впечатление, что некоторые политики-демократы стали советовать Байдену снять свою кандидатуру и уступить место другим возможным кандидатам, например, его вице-президенту Камале Харрис. Интересно, что критики Байдена не обратили внимания на то, что его противник на протяжении всей встречи постоянно лгал.
С таким заявлением, выступил в New York Times, например, артист Джордж Клуни - главный фандрайзер демпартии и кампании самого Байдена. Сторонники замены Байдера выражали опасения, что республиканцы могу победить с большим отрывом и получить все - пост Президента, Конгресс и Сенат. По данным самого уважаемого американского социологической службы Pew Research 10 июля, за три дня до покушения Байден отставал от Трампа на 3% (47% против 50% у Трампа).
Теперь эти голоса затихли...
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