Ночью 19 июня Дональд Трамп выступил с двухчасовой речью, завершившей съезд (конвенцию) республиканской партии США. Теперь он стал официальным кандидатом на пост президента США. Трампа было почти не узнать. Он попытался говорить, не как радикальный ультра-консерватор, а словно обыкновенный, скучный кандидат-республиканец. И у него почти получилось. В то же время, давление на Байдена с требованием снять свою кандидатуру, усилилось, а опросы показывают падение его рейтинга и рост рейтингов Трампа. По сведениям источников американских СМИ, в ближайшее время Байден мог принять решение выйти из гонки. Сам он, однако, заявил, что собирается победить и уходить не намерен.
Тот же Дональд, только лучше
Кандидат республиканцев, до того заявлявший, что будет "диктатором с первого дня", призывавший к репрессиям против своих демократических оппонентов и строивший свою кампанию на откровенном подстрекательстве к насилию вдруг превратился в обыкновенного популиста и просто врал.
Начал он с того, что пообещал новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан всех рас, религий, цветов кожи и вероисповеданий. Это заявление прямо противоречило шагами его однопартийцев, отменивших в разных штатах программы и законы, направленные на искоренение дискриминации еще в 1960-х, во время борьбы за гражданские права.
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