Камала Харрис триумфально начала свою президентскую кампанию. Она уже получила поддержку демократических доноров и необходимого для выдвижения в кандидаты большинства делегатов съезда Демпартии. А само ее вступление в гонку было встречено ростом ее электорального рейтинга и падением рейтинга кандидата республиканцев Дональда Трампа.

Вечером во вторник 23 июля в Милуоки, штат Висконсин - там же, где на прошлой неделе прошел съезд республиканской партии - Камала Харрис выступила с первой официальной речью перед демократическим активом штата. Выступление Харрис было ярким и энергичным. Это разительно отличало его от выступлений как ее предшественника - 81-летнего Джо Байдена, так и конкурента - 78-летнего Дональда Трампа.

Прокурор против уголовника

Харрис не запиналась, не путалась в словах и говорила четко и ясно. В своем первом выступлении она сформулировала несколько главных посылов своей кампании. И если Байден в своих выступлениях до сих пор оборонялся, то Харрис пошла в наступление.

Она противопоставила свою карьеру прокурора истории преступлений Дональда Трампа (признан в гражданском суде виновным в сексуальном домогательстве и приговорен к штрафу в 83 млн долларов, а в уголовном суде признан виновным в 34 случаях мошенничества, - ред.). "Поверьте, я знаю таких типов, как Дональд Трамп!" - сказала она.

Харрис назвала свою кампанию "народной" в противовес кампании Трампа, которого поддерживают крупные корпорации. "Мы ведем народную кампанию, наше президентство будет президентством "народ прежде всего", - подчеркнула она.

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