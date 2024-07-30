Польские католики, французские епископы, путинские военные преступники, европейские крайне-правые политики и американские трамписты в США напали с обвинениями в сатанизме и глумлении над чувствами христина на официальную церемония открытия Летних олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые российская пропаганда, стороники Дональда Трампа, и крайне-правые европейские политики выступили с таким единодушием. Всех их очень обидела сцена, в которой они усмотрели подобие росписи Леонардо Да Винчи "Тайная Вечеря".

"Очевидно, у нас не было намерения продемонстрировать неуважение каким-либо религиозным группам. Церемония предназначалась для празднования толерантности общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если кто-то обиделся, нам очень жаль", - вежливо улыбаясь, заявила на пресс-конференции в Париже вечером в воскресенье, 28 июля Анн Дешам, представитель оргкомитета Олимпиады.

Это двусмысленное заявление последовало за заявлением Конференции французских католических епископов. Монсеньеров возмутила часть церемонии, отдаленно напоминающая фреску Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря".

Бунташная Олимпиада

Отметим, что фреска, изображающая последний ужин Христа с 12 апостолами, была написана в конце XV века на стене столовой одного из итальянских монастырей. Фреска не является священным изображением Католической церкви. В то же время, это одно из наиболее известных творений Леонардо.

Увидеть сцену, возмутившую церковных деятелей, можно в конце второго часа трансляции церемонии открытия игр.

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