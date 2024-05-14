Кто-то надеется, что Европейский союз защитит нас от Путина, а кто-то - что цивилизованная Европа объяснит Латвии, что не нужно обижать пожилых граждан России, живущих в нашей стране. Журналисты Александра Полещук и Данута Дембовская прочитали программы партий перед выборами в Европарламент, и теперь рассуждают о том, что предлагают латвийские политики своим избирателям.

В этом выпуске:

"Национальный вопрос", "традиционные ценности", "зеленая повестка" и отношение у России: это темы, которые на выборах в Европарламент крайне сложно обойти. Какие решения предлагают латвийские партии?

Что будет больше определять исход выборов в Европарламент - традиционный "этнический фильтр" или выбор в пользу либерализма, национал-консерватизма или социал-демократии?

От концепции "родитель номер один, родитель номер два" к идее "мира от Лиссабона до Владивостока". Что предлагают партии, апеллирующие к русскоязычным избирателям?

Борьба "Нового Единства" и Национальное объединения за лидерство на евровыборах: устарела ли "история успеха" Валдиса Домбровскиса?

Почему в Латвии так и не сформировалось мощного крестьянского движения в защиту своих интересов, хотя фермерские протесты - это тренд в ЕС?

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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