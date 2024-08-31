В августе по Telegram-каналам разошелся ролик, на котором дети демонстрируют приемы из боевых искусств в православном храме. Блогеры утверждали, что церковь в румынском городе Орадя реорганизовали в спортзал. Delfi разобрался, насколько достоверны такие публикации.

"В Румынии православный храм в городе Орадя переделали в спортзал. Теперь там занимаются дети-каратисты. Ничего святого!", — с такой подписью видео опубликовали в Telegram-канале "Что произошло?" с более чем 1,1 млн подписчиков. По мнению депутата Госдумы РФ Тимофея Баженова, решение переоборудовать румынскую церковь в спортзал доказывает: "С каждым днем Европа все дальше от Бога".

Fоtо: screenshot

О предполагаемом инциденте писали не только поддерживающие Кремль ресурсы, но и, например, православный священнослужитель Андрей Кураев, в 2023 году лишенный сана, признанный в РФ "иноагентом" и уехавший в эмиграцию. 10 августа он написал в своем блоге в LiveJournal: "Румынский город Орадя. В православном храме на солее (возвышении пола перед иконостасом — прим. Delfi) проходят показательные выступления подростков-каратистов (и мальчиков, и девочек). Плохо или хорошо? Ответ зависит от того, как ставим вопрос: что нельзя делать в храме или есть ли нечто в человеческом творчестве, что нельзя принести в дар Богу?"

К публикации Кураева прилагалась ссылка на румыноязычный пост в Facebook, из которого можно узнать название храма, о котором идет речь. Это православная церковь Велента в Ораде, она же церковь архангелов Михаила и Гавриила.

У этого храма есть и своя страница в Facebook. В начале месяца там появилось объявление о проведении с 5 по 10 августа Летней школы, в программу которой вошли "различные развивающие и развлекательные мероприятия". Если предположить, что видео было снято незадолго до того, как разошлось по соцсетям, то, скорее всего, инцидент произошел как раз во время проведения занятий.

10 августа на странице опубликовали заявление представителей храма по поводу распространившегося по соцсетям ролика. В сообщении говорится, что большинство мероприятий в рамках Летней школы проводились во дворе, в том числе и показательное занятие спортивного клуба (в подтверждение в комментариях под публикацией выложено видео). Однако в какой-то момент подростки зашли в церковь, чтобы спрятаться от жары — и по просьбе одного из сверстников тут же показали несколько приемов.

Представители храма извинились перед всеми, чьи чувства были задеты запечатленным на видео, и отметили, что других подобных инцидентов в рамках Летней школы не происходило. Случившееся объяснили недосмотром организаторов — они в тот момент были заняты другими мероприятиями и поэтому не смогли вовремя пресечь неуместные действия юных подопечных.

Таким образом, хотя несколько подростков действительно показали спортивные приемы в стенах храма в Румынии, никаких оснований говорить, что эту церковь переоборудовали в спортзал, нет.

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