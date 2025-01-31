Тайская магия: экзотический опыт, который стоит пережить

Экзотическую страну Таиланд, кажется, знает уже каждый латвиец – если не лично, то среди друзей и знакомых наверняка найдется тот, кто уже там бывал, и рассказы о тайских приключениях мы слышали не раз. И не зря! Эта далекая жемчужина действительно умеет баловать прекрасной погодой, особенно зимой, кухней, прославленной на весь мир, природной красотой и удивительными достопримечательностями. Туроператор Novatours делится рекомендациями об экзотических впечатлениях в Таиланде, которые пригодятся как тем, кто собирается в эту страну впервые, так и тем, кто уже успел познакомиться с ее аутентичным очарованием.

Экзотическая еда

Pad Thai – одно из самых популярных блюд Таиланда – рисовая лапша с морепродуктами (курицей или говядиной), яйцом, овощами и ароматным соусом.

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Tom Yum – один из самых культовых тайских супов, известный почти во всем мире. Это ароматный и сытный бульон с лемонграссом, рыбным соусом, молотым имбирем, креветками, грибами, лаймовым соком и чили.

Goong Ten (танцующие креветки) – необычное для европейцев блюдо, в котором подают свежие креветки. Их поливают соевым соусом или лимонным маринадом, из-за чего они "танцуют" на тарелке при подаче.

Съедобные насекомые – уличные торговцы очень часто предлагают жареных насекомых, таких как цикады, муравьи, тараканы и черви. Это очень популярная закуска, которая бывает как сладкой, так и острой.

Khao Niew Mamuang (липкий рис с манго) – очень простой и популярный десерт, основой которого является приготовленный на пару рис в кокосовом молоке, подаваемый с подслащенным кокосовым молоком и манго.

Дуриан – возможно, один из самых противоречивых фруктов в мире: одни люди его обожают, а другие находят его аромат и вкус невыносимыми. Любители дуриана утверждают, что он имеет мягкий, сладкий вкус и шелковистую текстуру.

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Транспортные джунгли

Такси – услуги такси в Таиланде безопасны и доступны. Для осторожных и спокойных путешественников это будет самый удобный вид транспорта.

Тук-тук – этот трехколесный таксомотор является символом Таиланда, особенно на улицах Бангкока их действительно много. Перед поездкой важно договориться с водителем о цене.

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Мото-такси – отличный вариант для коротких поездок, особенно в пробках.

Songthaew – буквально переводится как "две скамьи". Это небольшие пикапы с двумя рядами сидений в кузове, где также можно стоять и держаться. Они едут достаточно медленно, поэтому поездки на них довольно безопасны.

Аренда мотоцикла или автомобиля – самые смелые путешественники часто решаются арендовать транспортное средство. Хотя дорожное движение может показаться хаотичным и неорганизованным, взаимное понимание и общение с помощью движений головы здесь отлично помогает справиться с ситуацией.

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Традиции для ума, души и спокойствия

Nuad Thai – традиционный тайский массаж – ритуал гармонизации тела и разума с использованием древних техник балансировки энергии.

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Медитация в храмах – в большинстве храмов каждый может присоединиться к коллективной медитации, отправляясь в сказочное путешествие к внутреннему покою и ясности мыслей.

Tak Bat – утренний ритуал подаяния – каждое утро, незадолго до рассвета, на улицах Таиланда можно увидеть монахов в оранжевых одеяниях, которые босиком ходят и собирают подаяния в виде еды. Эта древняя традиция символизирует щедрость и способствует душевному спокойствию.

Reusi Dat Ton – древняя тайская йога, сочетающая самомассаж, дыхательные упражнения, динамичные позы, мантры, визуализации и медитации.

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Магия природы

Водопад Эраван – расположен относительно недалеко от Бангкока, в национальном парке Эраван (Erawan National Park). Это один из самых известных водопадов Таиланда. Главная гордость парка – семиуровневый водопад с изумрудным бассейном, а также пещеры и прекрасный лес для прогулок.

Морской национальный парк – находящийся недалеко от Бангкока Khao Sam Roi Yot – первый морской национальный парк Таиланда. Его название буквально переводится как "гора с тремястами вершинами" и относится к известняковым холмам вдоль Сиамского залива, самая высокая точка которых достигает 605 метров над уровнем моря. Главные достопримечательности парка – пещеры, но не менее впечатляют красивый горный рельеф, богатый животный мир, живописные пляжи и мангровые леса.

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Залив Пханг Нга – расположенн у побережья острова Пхукет, это национальный парком, включающий около 100 островов. Некоторые из них довольно большие, но большинство – маленькие и необитаемые. Пханг Нга известен своими величественными известняковыми скалами, выступающими из морских глубин, ставшими символом Таиланда.

Заповедник слонов – слоны – древние обитатели Таиланда. Одно из лучших мест, где можно понаблюдать за этими величественными животными вблизи, – заповедник Green Elephant Sanctuary Park Phuket на Пхукете. Заповедник – это дом для слонов, которые по разным причинам не могут жить в дикой природе. Он создан таким образом, чтобы условия их проживания были максимально приближены к естественной среде. Здесь можно поучаствовать в кормлении слонов, а также наблюдать, как они купаются и ведут повседневную жизнь.

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Лучшее время для путешествий

В Таиланде царит тропический климат, который делится на три сезона: прохладный, жаркий и сезон дождей. Прохладный сезон обычно длится с ноября по февраль, однако, несмотря на название, холодно не будет. В этот период можно ожидать сухую погоду и температуру воздуха около 30°C. Жаркий сезон продолжается с марта по май, когда средняя температура на севере страны может достигать 37°C. Сезон дождей длится с мая по октябрь, когда солнечная погода сменяется сильными, но короткими ливнями. Однако дожди обычно идут ночью и поздно днем, поэтому, если правильно подготовиться, они не помешают путешествию.

Забронируйте поездку здесь.

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