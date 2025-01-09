Начало года – это идеальное время, чтобы заранее запланировать более продолжительный период для отдыха. Кроме того, ежегодный отпуск не обязательно оставлять только для летних месяцев – передохнуть и забыть о повседневных заботах можно в любой другой месяц года. В зимнем и летнем предложении туроператора Novatours на 2025 год в общей сложности представлено 26 направлений, каждое из которых уникально. Ловите вдохновение для незабываемого приключения в этом году!

В зимний сезон – за снегом и экзотикой в горы

Хоть зимний туристический сезон уже в самом разгаре, вы еще ничего не упустили! Воспользуйтесь возможностью поехать в одно из сезонных направлений Novatours вплоть до конца марта.

В Латвии, конечно, зимы снежные и морозные, но непредсказуемые. Тем, кто не может дождаться момента, чтобы наконец-то надеть лыжи и стремительно скатиться с крутых склонов, стоит отправиться на заснеженные горные вершины. Как насчет австрийских или итальянских Альп? Насладитесь горными трассами, покрытыми белейшим снегом, согрейтесь в спа-центрах горнолыжных курортов после активного дня и отправляйтесь либо на вечеринку для отдыхающих, либо в местные таверны. Возможности, которые предлагает Novatours, можно увидеть здесь .

Любителям классических отпусков, которые с удовольствием побаловали бы себя солнечными лучами, стоит провести январь, февраль и март в теплых краях. Канарские острова – Тенерифе и Гран-Канария – продолжают привлекать разнообразием природы и необычными пляжами. Подробнее о том, что посмотреть на островах, можно узнать здесь.

Неизменной ценностью остаются гостеприимные курорты Египта – Хургада и Шарм-эль-Шейх. Помимо безмятежного отдыха у Красного моря на территории отелей, стоит запланировать экскурсию в пустыню, прогулки по самому курортному городу и дегустацию морепродуктов.

Если вы никогда не были в стране небоскребов – Дубае, то посетить это место зимой –лучший выбор! Помимо впечатляющей архитектуры это направление удивляет возможностями для сафари по пустыне и водных приключений. Предложения можно найти здесь .

Тем, кто хочет побывать в каком-нибудь экзотическом месте, Novatours предлагает 13 уникальных направлений. Охотники за солнцем продолжают зимовать в разных теплых уголках Азии, поэтому неизменной ценностью остается тропический остров Бали в Индонезии. Посетить Бали в зимний сезон будет более выгодно, так как активный туристический сезон здесь уже закончился. Однако, несмотря на влажное время года, дожди здесь кратковременны, так что можно без проблем расслабляться на пляже или кататься на скутере по городкам острова в поисках приключений.

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Среди других азиатских направлений стоит рассмотреть поездку на жемчужину Индийского океана – Шри-Ланку, которая привлекает своими тропическими пляжами, чайными плантациями и богатой историей. Рай на земле – это прекрасные Мальдивы, которые особенно понравятся тем, кто ищет романтического уединения. А такие разные Таиланд и Вьетнам удивят своими контрастами, сочетая ценности старого мира с динамичными современными мегаполисами.

Если вы всегда мечтали побывать в какой-нибудь африканской стране, Novatours предлагает отправиться в самую маленькую страну этого континента – Гамбию, которая поражает своими бирюзовыми пляжами. Маврикий, Сейшельские острова и остров Занзибар в Танзании – это направления, где можно не только безмятежно отдыхать у воды, но и увидеть необычных животных, а также оценить уникальность природы.

На североамериканском побережье и в Карибском море можно почувствовать совершенно другой мир. В этом регионе вы найдете экзотику в Мексике, которая поражает своими историческими памятниками, теплым климатом и потрясающе вкусной национальной кухней. А на Кубе в каждом ее уголке ощущается богатое культурное наследие – от ретроавтомобилей до необычно ярких улиц и спокойных пляжей.

В Доминиканской Республике вы не только почувствуете приятный климат Карибов, но и перенесетесь во времена колониализма. А возможно, даже поплаваете с дельфинами в водах Пунта-Каны. Свой экзотический отпуск с Novatours можно забронировать здесь .

Летний сезон – время Средиземноморья и приключений

Свои летние отпуска стоит планировать в направлениях, которые находятся ближе к Латвии. С апреля и вплоть до поздней осени вы можете наслаждаться теплым солнцем.

Пока в Латвии едва начинают ощущаться первые весенние нотки, вы можете "запустить" лето уже в апреле на упомянутых курортах Египта – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В это же время первые поездки в тепло можно совершить, отправившись на турецкие курорты в регионе Антальи на побережье Средиземного моря. Помимо отдыха на отельных пляжах стоит воспользоваться возможностью отправиться на экскурсии на лодках, чтобы искупаться не только в море, но и в гостеприимстве местных жителей и истории о турецком прошлом. Лучшее время для отдыха в Турции – с апреля по октябрь.

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Говоря о Средиземноморье, его красоту можно оценить и в Греции – в летний сезон вас приглашают острова Крит и Корфу. Крит, как самый большой остров Греции, радует живописным побережьем длиной 960 км. Корфу, напротив, создает ощущение музея под открытым небом, где можно найти жемчужины венецианской архитектуры.

Если вы уже бывали в Греции, то мягким средиземноморским климатом можно насладиться и на Кипре. Местная кухня объединяет лучшее из греческих, турецких и ближневосточных блюд, что особенно порадует гурманов. А в Ларнаке, которая также является направлением Novatours, обязательно нужно осмотреть соленые озера и поддаться соблазну яркой ночной жизни.

И если речь заходит об островах, стоит задуматься, не выбрать ли в качестве места для отпуска итальянский остров Сицилию. Здесь вы можете насладиться очарованием маленьких городков, подняться на самый высокий вулкан Европы или просто предаться la dolce vita.

Посетить Испанию летом — это абсолютная классика, которую настоящий путешественник должен испытать хотя бы раз в жизни. Вечно оживленная жемчужина архитектуры Барселона, усеянная красивыми пляжами Малага или крупнейший испанский остров Майорка, где можно наслаждаться фиестой и праздновать жизнь, – остается только выбрать то, что вам больше нравится!

Настоящей жемчужиной Балкан на побережье Адриатического моря является Черногория. В летнем сезоне 2025 года Novatours предлагает отправиться в эту небольшую, но полную ярких впечатлений страну с мая и до конца сентября. Главной точкой притяжения является Тиват, который славится своей яхтенной пристанью, отличными ресторанами и атмосферой роскоши.

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С июня по сентябрь, если вы ищете место, залитое солнцем, стоит обратить внимание на Болгарию, особенно если у вас еще не было возможности увидеть Черное море. В предложениях Novatours вы найдете курорты Бургаса и его окрестностей, поэтому обязательно воспользуйтесь местными спа-предложениями, ведь здесь особенно развит оздоровительный туризм. Одним из национальных богатств является розовое масло, поэтому косметика и процедуры с этим продуктом красоты – почти обязательная часть программы.

А если вы хотите более необычное и дальнее направление, Тунис вас точно удивит. С одной стороны его окружает Средиземное море, а с другой — просторы пустыни Сахара. Природа здесь невероятно разнообразна, поэтому и приключения могут быть насыщенными – от исследования пустыни и горных походов до серфинга и дайвинга.

Все направления летнего сезона и лучшие отели можно найти в предложениях Novatours здесь .

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