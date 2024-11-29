С наступлением холодных месяцев так и хочется запланировать ленивый, но полный приключений отдых в стране с теплым климатом. Почему бы не выбрать для этого один из Канарских островов, принадлежащих Испании? Крупнейший туристический оператор в Балтии Novatours предлагает регулярные рейсы на два Канарских острова – Гран-Канарию и Тенерифе.

Канарские острова особенно популярны среди путешественников благодаря своему мягкому климату, захватывающим дух пейзажам и духу приключений. Novatours организует регулярные рейсы на Гран-Канарию в ноябре и декабре, потом сезон возобновляется в марте. На Тенерифе можно отправиться с декабря по апрель. Читайте дальше, чтобы узнать, что можно увидеть на каждом из островов.

Чудеса Гран-Канарии: дюны площадью в гектары и встреча с дельфинами

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В широком ассортименте отелей Novatours представлены места для проживания в нескольких курортах на самом юге острова, где также расположены красивые и живописные дюны Маспалома и их природный заповедник (Dunas de Maspalomas). Дюны занимают территорию в 400 гектаров и, как известно, сформировались за счет песка, вымытого из глубин Атлантического океана в эпоху последнего Ледникового периода. Даже сегодня ветер продолжает формировать дюны, изменяя их высоту в диапазоне от 2 до 5 метров. Прогуляться по дюнам можно только по специально размеченным тропам (длина троп составляет 8 км). Рядом также находится маяк, действующий с XIX века – это не только популярный туристический объект, но и часть культурно-исторического наследия Канарских островов.

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Если купания в океане окажется недостаточно, то в Маспалома находится обширный аквапарк, который особенно понравится семьям с детьми. Там есть бассейны с водными горками и различными спусками. В 10 км от Маспалома расположен Palmitos Park, где можно посетить великолепный ботанический сад с растениями субтропического климата, коллекцией пальм и орхидей – одной из крупнейших на Канарских островах. Здесь же обитают дельфины, проходят шоу с их участием. Тут можно увидеть экзотических птиц, таких как фламинго и попугаи, а также насладиться посещением дома бабочек. Удовольствие для всей семьи гарантировано!

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Но Гран-Канария – это не только пляжи, аквапарки и экзотические животные. Природа острова удивительно разнообразна, и стоит выделить хотя бы один день для посещения природных памятников. В центре острова, примерно в часе езды от Маспалома, находится природный парк Нубло. Там можно отправиться в пеший поход по обустроенным тропам, но главный объект для осмотра – это вулканическая скала Roque Nublo высотой 80 метров. Считается, что когда-то она была местом поклонения аборигенов.

Большой остров Тенерифе: очарование западного побережья и Скалы гигантов

Поскольку Тенерифе самый крупный из всех Канарских островов, то здесь на каждом побережье есть курорт, а у каждого курорта – своя изюминка. Курорт Playa de Las Americas, представленный в ассортименте Novatours, немного отличается от остальных. Туристы начали приезжать сюда лишь с 1960-х годов. Здесь практически не чувствуется традиционная испанская атмосфера. Как подсказывает название, которое переводится как "Американский пляж", здесь царит дух западного мира. На юго-западном побережье оборудованы пляжи с песком из Африки, а город изобилует ресторанами, барами и ночными клубами, что особенно порадует любителей тропических ночей.

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Какой же визит на Канарские острова обходится без посещения аквапарка? В курортном городке Коста Адехе находится Siam Park – лучший аквапарк в мире. Он оформлен в тайском стиле и предлагает множество водных горок, таких как "Вулкан", "Дракон", "Река Май Тай", тематические кафе и другие развлечения. Путеводитель Tripadvisor уже много лет подряд признает его лучшим аквапарком мира.

Семьям с детьми также стоит включить в план посещение зоопарка. Совсем недалеко от курорта Playa de Las Americas находится зоопарк Monkey Park. Как следует из названия, тут обитают обезьяны и приматы разных видов. В зоопарке также можно увидеть экзотических птиц, крокодилов и черепах.

Еще один "фирменный знак" Тенерифе – банановые плантации. На острове их несколько, и в зависимости от вашего местонахождения можно найти одну поблизости. В 15 минутах езды от курорта Playa de Las Americas расположена плантация Finca Las Margaritas, которая является семейным предприятием. Туристам предлагают экскурсии по плантации, дегустации и возможность купить всевозможные банановые лакомства.

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Если план путешествия включает прогулку на катере, стоит совместить это с посещением впечатляющего природного чуда – Acantilados de Los Gigantes или Скалы гигантов. Для этого нужно отправиться в курортный городок Los Gigantes на западном побережье острова. Там можно заказать поездки на катере, чтобы увидеть черные вертикальные скалы со стороны океана. В некоторых местах их высота достигает 500 метров. Вблизи скал можно наблюдать китов, лениво плывущих мимо. Рядом с ними находится небольшой пляж с черным песком, который привлекает своей необычностью.

Fоtо: Shutterstock

Если ваш самолет доставил вас на Тенерифе, нельзя не посетить вулкан Тейде и национальный парк. Вулкан не извергался более 100 лет, но остается активным. Его высота от основания на дне океана составляет более 7000 метров, что делает его третьим по величине вулканом в мире. Хотя туристов на Тейде много, захватывающие виды и подъем на вулкан пропустить просто нельзя. До вершины можно добраться на автомобиле, но от подъема иногда может перехватить дыхание, так как на некоторых участках дороги весьма узкие.

Запланируйте отпуск на Канарских островах! Novatours предлагает прямые рейсы из Риги на Гран-Канарию или Тенерифе – остается только выбрать свой пункт назначения!

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