Доминиканская Республика — вторая по величине страна в Карибском регионе. Она радует гостей великолепными пляжами и роскошными курортами, но это далеко не единственные ее достоинства. У Доминиканы множество козырей, которые привлекают путешественников со всего мира, и каждый из них обладает поистине невероятной силой. Туроператор Novatours собрал лучшие природные сокровища этого экзотического острова, которые приглашают на незабываемые приключения: в горах, тропических лесах и кристально чистых водах. Все это делает Доминикану достойным пополнением списка самых желанных направлений для путешествий.

Национальный парк Лос-Айтисес

Этот природный парк — рай для любителей природы, который сочетает величественные известняковые скалы, таинственные морские пещеры и густые мангровые леса, где обитают экзотические птицы и редкие животные. Парк поражает своим спокойствием и нетронутой красотой, а также дает возможность исследовать культурное наследие народа Таино — древние пещеры с рисунками, рассказывающими истории и отображающие ритуалы коренного населения. Доступны также экскурсии на лодках, которые позволяют глубже насладиться природной красотой этого уголка и ощутить атмосферу нетронутых тропических джунглей, что для латвийцев особенно загадочно.

Fоtо: Publicitātes foto

Природные водные бассейны в тропических лесах или сеноты

Сеноты — природные водоемы, образованные источниками. Они особенно характерны для региона Карибского моря, в частности, полуострова Юкатан, но Доминикана тоже может похвастаться своими сенотами. Эти водоемы, окруженные тропическими лесами, обычно имеют ярко-голубой цвет. Чтобы добраться до освежающей и кристально чистой воды, путешественникам часто приходится пройти пешком через джунгли, наслаждаясь их дикой красотой. Самые красивые сеноты можно найти в природных парках Ojos Indígenas и Hoyo Azul.

Знакомство с природой, полное адреналина

La Hacienda — это уникальный парк недалеко от Пунта-Каны, где гости могут не только насладиться красотой тропического леса, но и окунуться в повседневную жизнь Доминиканы. Здесь можно отправиться в конные прогулки по джунглям, проехаться на багги по горам, посетить исторические плантации сахарного тростника, поучаствовать в традиционных сельскохозяйственных работах, а также спуститься по канатной дороге над кронами деревьев или прыгнуть с банджи. Тут стоит попробовать традиционную кухню и напитки, а также приобрести местные сувениры.

Fоtо: Publicitātes foto

Снорклинг и дайвинг в коралловых рифах

Доминикана — настоящий рай для любителей коралловых рифов, предлагающий уникальный опыт снорклинга и дайвинга. Подводный мир здесь поражает разнообразием морских обитателей: яркие кораллы, тропические рыбы и даже морские черепахи, которые обитают недалеко от побережья. Популярные места, такие как острова Каталина и Саона, идеальны для любителей подводного плавания, так как в их прозрачных, неглубоких водах легко рассмотреть кораллы и морскую жизнь даже начинающим. Организованные экскурсии на лодках и подводные туры с гидом позволяют полностью насладиться богатством подводного мира, делая это приключение незабываемым для каждого путешественника.

Fоtо: Publicitātes foto

Наблюдение за китами

Зимний период — с декабря по март — время, когда тысячи горбатых китов из Северной Атлантики собираются в заливе Самана у побережья Доминиканы, чтобы спариваться и выращивать детенышей в теплых водах. В это время проводятся экскурсии на лодках, чтобы слушать "песни" китов и наблюдать их акробатику – плескание в воде и величественные прыжки. Это уникальное приключение знакомит с повседневной жизнью этих великолепных животных и оставляет незабываемые впечатления на всю жизнь.

Фотогеничный соседний остров

Всего в 19 километрах к югу от материка находится остров Саона, который привлекает больше посетителей, чем все национальные парки страны вместе взятые. Саона — охраняемая территория и часть национального парка Котубанама. Она славится идиллическими и фотогеничными пляжами, где белоснежный песок под шелест пальм сливается с бирюзовой водой. Остров Саона также является важным местом гнездования морских черепах в Доминикане. Лучший способ насладиться видом на этот остров — это с борта лодки, катера или даже эксклюзивной яхты, издали любуясь удивительно фотогеничными пейзажами.

Fоtо: Publicitātes foto

Незабываемый вид с вершины горы

Расположенная недалеко от Пунта-Каны гора Редонда стала одним из любимых туристических мест на острове. На ее вершине установлены качели, которые дарят незабываемый опыт качания с видом на бескрайние просторы. Добраться до вершины можно пешком или на сафари-джипе. Второй вариант позволяет дополнить впечатления поездкой через рисовые поля и посещением пляжа Лимон.

Fоtо: Publicitātes foto

О стране

Остров Доминикана в Карибском море действительно богат и разнообразен. Гости могут насладиться уютными местами для проживания, постоянно теплой погодой, вкусной едой и великолепными пляжами. Лучшее время для поездки в Доминикану — это зима и ранняя весна в Латвии, с января по март, когда на острове царит комфортная летняя температура около 25 градусов. Береговая линия страны составляет почти 1609 километров, из которых 402 километра занимают пляжи. Для въезда в Доминиканскую Республику не требуется виза. Путешествие туда определенно стоит хотя бы раз испытать и нам, латвийцам!

Fоtо: Publicitātes foto

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !