"Если вы приехали в Египет, но не выходили за пределы территории отеля, то вы не были в Египте!" — говорит гид Лайма Моцкуте из Novatours. Настоящий Египет можно почувствовать, если выйти за пределы многочисленных улочек отелей. Что посмотреть и ощутить в двух крупных курортных городах — Шарм-эль-Шейхе и Хургаде?

Лайма уже более 10 лет работает гидом, организуя экскурсии для путешественников Novatours как в Шарм-эль-Шейхе, так и в Хургаде, поэтому ей легко порекомендовать, куда отправиться. Обычно помимо ленивого отдыха на пляже курортного отеля на берегу Красного моря, туристы любят поездки в пустыне на квадроциклах или багги. Также популярны прогулки на верблюдах по песчаным дюнам. "Поездка в пустыню дает возможность увидеть бедуинские домики и их быт. Это главная цель — увидеть совсем иной уровень жизни", — рассказывает Лайма.

Опытный гид также рекомендует не искать экскурсии самостоятельно, а доверять предложениям, организованным туристическими операторами. Хотя египтяне гостеприимны, можно остаться без значительных сумм денег и обещанной экскурсии, так как встречаются мошенники, предлагающие заманчивые туры прямо у стен отеля.

Лучшее время для поездки в Египет — поздняя осень, зима и ранняя весна, когда у нас холодно и сыро. Что стоит посмотреть, чтобы ощутить настоящий Египет и местное гостеприимство? Узнайте больше о местах, которые рекомендует гид Лайма.

Шарм-эль-Шейх – рай для туристов на Синайском полуострове

"Шарм-эль-Шейх — это курорт, созданный для туристов, город довольно молодой", — рассказывает гид. Приезжая в этот город на Синайском полуострове, стоит понимать, что местные достопримечательности в основном созданы для туристических развлечений. Любителям древней истории придется выбрать иной вид отдыха.

Лайма всегда выводит туристические группы из Латвии за пределы ухоженных улочек у отелей, чтобы показать районы, где живут местные жители. В Шарм-эль-Шейхе обязательно нужно посетить рынок в старом городе (Sharm el Sheikh Old Market), где можно купить специи, парфюмерию, качественную одежду из тканей и попробовать местную уличную еду. "На рынке старого города можно почувствовать настоящую атмосферу Египта. В глубине рынка открывается другая жизнь: босоногие дети и повседневные сцены", — отмечает Лайма.

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Здесь стоит насладиться уютом местных кафе, которые предлагают прикоснуться к египетской культуре. Одной из визитных карточек города является кафе Farsha Cafe, расположенное в старой части Шарм-эль-Шейха — Хадабе. Атмосфера здесь волшебная: гости сидят на подушках у низких столиков. Здесь особенно красиво вечером, когда вокруг мерцают огоньки. Для любителей вечеринок, прибрежных кафе и яркой ночной жизни стоит отправиться в район залива Наама Бей.

Тем, кто впервые приезжает в Шарм-эль-Шейх, Лайма настоятельно рекомендует посетить национальный парк Рас-Мохаммед (Ras Muhammad). Экскурсии в парк чаще всего организуются на катерах, так как главная его достопримечательность — уникальные коралловые рифы. Экскурсии включают несколько остановок, чтобы можно было понырять или поплавать с маской в Красном море.

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Еще одно место, которое стоит посетить, — это гора Моисея, или Синай (Джебель-Муса), где находится монастырь Святой Екатерины. Гора Моисея — это самая высокая вершина Синайского полуострова, а монастырь популярен среди паломников. От Шарм-эш-Шейха до горы около трех часов езды, но это того стоит — любители горных прогулок точно оценят эту поездку!

Древний рыбацкий город с контрастами – Хургада

"Хургада — это бывшая рыбацкая деревушка, которую для широкой публики открыли дайверы, и благодаря им здесь расцвел туризм", — рассказывает Лайма. В Хургаде можно увидеть настоящий Египет: город наполнен контрастами, и жизнь здесь бурлит. Чтобы увидеть эти контрасты, стоит побывать как в районах, где живут обеспеченные жители, так и средний класс.

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Одно из мест, которые Лайма советует посетить, — причал для яхт и кораблей Hurghada Marina, где можно полюбоваться впечатляющими судами, насладиться близостью воды и вкусной едой в кафе. Недалеко от причала находится одна из главных мечетей Хургады — Эль-Мина Масджид, и это единственная мечеть, куда можно зайти туристам.

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Чтобы почувствовать контрасты Хургады, стоит посетить Эль-Гуну (El Gouna) — искусственно созданный пригород, где живут самые состоятельные жители. "В основном зарплаты в Египте низкие, и туристы часто считают эту страну бедной. Но Эль-Гуна это опровергает: здесь живут многие приезжие, которые купили себе жилье. Это словно другая реальность", — рассказывает Лайма. Ухоженные улицы, красивые кафе, шикарные рестораны и набережная — Эль-Гуна поражает своим великолепием.

Лайма обычно выводит свои группы за пределы популярных туристических мест, показывая районы, где можно увидеть повседневную жизнь египтян. Например, в окрестностях мечети Эль-Мина Масджид можно за несколько минут пешком добраться до "обычной" Хургады без лоска.

Недалеко от уже упомянутого причала Хургады находится отличный рыбный рынок. Любители морепродуктов могут не только заглянуть к торговцам свежей рыбой, но и посетить изысканные рестораны морепродуктов или попробовать уличную еду. Морепродукты — это то, что Лайма настоятельно рекомендует попробовать в Египте, ведь цены даже в ресторанах высокого класса радуют по сравнению с латвийскими.

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