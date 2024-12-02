Гамбия — это самая маленькая страна Африки, которую благодаря дружелюбным жителям называют "Улыбчивым побережьем Африки". Это небольшое государство идеально подходит для тех, кто хочет сочетать отдых на пляже с увлекательными приключениями, знакомясь с богатой местной культурой и разнообразной дикой природой. Туроператор Novatours собрал основные причины посетить Гамбию и рассказывает, безопасно ли путешествовать туда.

На данный момент Novatours — единственный туроператор в странах Балтии, который предлагает регулярные рейсы и пакетные туры в Гамбию. Перелеты из Риги в эту западноафриканскую страну планируются с января по март, один раз в неделю. Путешествие занимает около 12 часов и включает:

около трех часов перелета до Стамбула;

пересадку в Стамбуле длительностью менее двух часов;

около семи часов полета до столицы Гамбии, города Банжул.

"Хотя Гамбия и гордится своими великолепными пляжами, которые предлагают все — от спокойного отдыха до занятий серфингом и прогулок на лодке, эта страна больше о другом. Находясь в Гамбии, обязательно нужно отправляться на экскурсии, чтобы лучше узнать эту экзотическую страну, а также попробовать кулинарные мастер-классы от местных гурманами", — делится руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане

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Лес обезьян Биджило

В Гамбии обитает более 100 видов обезьян. Чтобы увидеть их всех в одном месте, стоит посетить лес обезьян Биджило, который находится недалеко от главных курортов. По парку проложены удобные прогулочные маршруты (от 900 до 1400 м), проходящие через густую растительность. Обезьяны наверняка попадутся вам на глаза: одни будут играть на вершинах деревьев, другие прогуливаться рядом с туристами. Кроме обезьян в парке обитает множество тропических птиц, которые порадуют своей яркостью и пением.

Fоtо: "Novatours" ceļotāju privātais arhīvs

Круиз по реке Гамбия

Круиз по реке Гамбия — это уникальный опыт, который позволяет узнать сердце страны — величественную реку Гамбия. Во время такого путешествия можно наблюдать животных и птиц в их естественной среде обитания. Круиз предлагает спокойную атмосферу и возможность насладиться видами, которые невозможно увидеть иначе. Это идеальный способ соединить природу с новыми впечатлениями в одном незабываемом путешествии.

Прогулка на каяке

Каякинг — захватывающий способ вблизи прочувствовать спокойствие реки Гамбия, ее извилистые водные пути и окружающую природу. Прогулки на каяке позволяют ненавязчиво наблюдать за птицами, обезьянами, зелеными мангровыми лесами и таинственными бухтами. Этот вид отдыха подойдет для активных путешественников, которые хотят совместить физическую активность и близость к природе.

Сафари в Сенегале

Экскурсия в Fathala Wildlife Reserve в Сенегале дает возможность увидеть африканских диких животных, включая жирафов, зебр, антилоп и носорогов. Чтобы получить этот увлекательный опыт, нужно всего лишь нескольких часах пути от Гамбии. Сафари позволит насладиться подлинной красотой экзотической природы и оставит незабываемые впечатления.

Fоtо: "Novatours" ceļotāju privātais arhīvs

Еда в Гамбии

Гамбийская кухня — это удивительное сочетание африканских, европейских и ближневосточных традиций. Она характеризуется насыщенными вкусами и сытными ингредиентами. Лучше всего с ней знакомиться на кулинарных мастер-классах. Вот несколько блюд, которые стоит попробовать:

Domoda — рагу из арахисового масла с мясом, рыбой или курицей, подающееся с рисом.

Benachin (известный как Jollof rice) — блюдо из риса, помидоров, овощей и специй, часто с мясом или рыбой.

Yassa — маринованная курица или рыба с луком, лимоном и горчицей. Это острое и ароматное блюдо.

Plasas — блюдо из пасты из арахиса и зелени, обычно подающееся с рисом или фуфу.

Морепродукты — свежевыловленная рыба, креветки и устрицы, которые обычно готовят на гриле, жарят или добавляют в рагу.

Fоtо: "Novatours" ceļotāju privātais arhīvs

Безопасность

Гамбия — отличный выбор для знакомства с экзотической Африкой, так как это относительно спокойная страна. Конечно, путешественников может ожидать культурный шок, но если ехать туда с открытым сердцем и разумом, то это не станет препятствием. Гамбия считается безопасной для туристов страной, если соблюдать простые правила.

Несмотря на то, что местные жители дружелюбны и доброжелательны, после захода солнца лучше оставаться в пределах курорта.

На пляжах следует остерегаться так называемых "бамстеров" — мужчин, стремящихся познакомиться ради денег или иных корыстных целей.

Также на пляжах к туристам могут подходить незнакомцы, представляющиеся сотрудниками отеля. Это точно не отельный персонал, а попытка привлечь внимание с корыстными целями.

Здесь также распространены предложения помощи. Вежливый отказ воспринимается нормально, и люди спокойно продолжают заниматься своими делами.

Fоtо: "Novatours" ceļotāju privātais arhīvs

Полезные факты

Для поездки из Латвии виза не требуется.

Паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев после окончания поездки.

При въезде и выезде из страны взимается сбор 20 евро.

Особых прививок не требуется, но стоит запастись средствами от комаров. При появлении температуры нужно сразу обратиться к врачу.

Местная валюта — гамбийский даласи (GMD); 1 евро = 75 GMD. Основной способ оплаты — наличные, карты принимаются редко. Следует пересчитывать деньги при обмене, так как высок риск мошенничества.

Во многих отелях есть электрические преобразователи или европейские розетки, но лучше взять свой адаптер.

Обед на двоих в стандартном ресторане обойдется примерно в 40–50 евро. Более простая еда стоит около 10 евро на человека.

В зимние месяцы температура воздуха в Гамбии составляет +26–30 градусов, а температура воды в океане — около +28 градусов.

При покупках обязательно нужно торговаться: первоначальную цену можно смело снижать на 60%.

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