Бергамо – ворота в лучшие горнолыжные курорты и культуру Италии

Северный итальянский город Бергамо – отличное место куда поехать как летом, так и зимой, но именно зима превращает его в заснеженное сказочное королевство, где каждая мощеная улица и горный горизонт дышат историей и снежным волшебством. Величественные Альпы, окружающие город, привлекают лыжников и искателей приключений. Туроператор Novatours рассказывает, почему уже этой зимой стоит запланировать поездку в Бергамо.

История Бергамо восходит к далеким тысячелетиям, и их свидетельства постоянно присутствуют в очаровательном Старом городе, бастионах, дворцах и церквях. Бергамо предлагает своим гостям множество мероприятий как в городе, так и на природе, шаг за шагом исследуя его от исторического сердца (старого города) до захватывающей магии природы. Сейчас в Бергамо есть современный и удобный международный аэропорт, который также делает его доступным для латвийских путешественников.

Для любителей истории

Исторический Бергамо, известный как Верхний город (Читта-Альта), является сердцем города и заставляет сердца его гостей биться быстрее – как физически, так и благодаря увиденному великолепию. Эта часть города расположена на вершине семи гор, и до нее можно добраться по одной из нескольких лестниц или на фуникулере. Древние лабиринты улиц ведут мимо самых разных бутиков, кафе, виноделен, музеев и галерей, насчитывающих сотни лет. В маршрут желательно включить обувной рынок (Piazza Mercato delle Scarpe), который в настоящее время уже не является главным местом встреч и не выполняет свою первоначальную задачу – продавать обувь. Еще масса красивых сюрпризов ждут путешественников на древней площади (Piazza Vecchia), дворце Сан-Виджилио и соборе Бергамо (Cattedrale di Bergamo).

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Немного вдали от самых популярных туристических мест стоит взглянуть на фонтан Лантро – в древние времена здесь брали воду для стирки и поили животных.

В городских стенах есть несколько официальных входов, но в древние времена было важно обеспечить и секретные входы. Одним из них является Porta del Soccorso – этот вход использовался только в экстренной ситуации, когда нужно было убежать от врагов или застать их врасплох. В мирное время эта дверь была закрыта всегда и для всех.

Также очень интересно посетить бывшую тюрьму Святой Агаты. Изначально это был монастырь театинских священников, который стал тюрьмой только в 1802 году по проекту архитектора эпохи Просвещения Леопольда Поллака.

Для любителей культуры

Культурная жизнь Бергамо гудит в ритме оперы. Город является родиной оперного композитора Гаэтано Доницетти, и с его наследием можно ознакомиться в Театре Доницетти и Музее Доницетти. Ежегодно в театре проводится множество музыкальных событий, в том числе оперных и джазовых фестивалей.

Любители искусства могут посетить Академию Каррара, одну из самых престижных художественных галерей во всей Италии, в которой хранится обширная коллекция художников эпохи Возрождения и барокко, включая работы Рафаэля и Тинторетто. Галерея предлагает не только постоянные экспозиции, но и сезонные выставки, посвященные различным художественным темам и периодам.

Помимо классического искусства, Бергамо также приглашает вас познакомиться с современным искусством. Галерея современного искусства и современности (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea) собирает произведения искусства 20 и 21 веков и регулярно проводит интерактивные выставки и культурные мероприятия.

Путешествие для гурманов

Кухня Бергамо считается одной из самых богатых в регионе Северной Италии и имеет свою особую и неповторимую специфику.

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Одним из самых распространенных блюд в меню в Бергамо является полента, кукурузная каша, которую подают с различными начинками, такими как горгонзола, грибы или тушеное мясо.

Обязательно попробуйте гордость Бергамо Casoncelli alla Bergamasca – местные равиоли с мясной начинкой, подаваемые со сливочным маслом и соусом из шалфея.

Еще одним традиционным блюдом, особенно зимой, является capù – блюдо, похожее на латышские голубцы, с мясной или вегетарианской начинкой.

Любителям сыра стоит попробовать сыры stracchino и taleggio – они славятся сливочной консистенцией и выразительным вкусом.

Неотъемлемой частью гастрономии Бергамо является также десерт Torta Donizetti, названный в честь известного композитора Гаэтано Доницетти. Это сладкий и ароматный кекс с начинкой из кусочков ананаса и абрикоса.

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Центры притяжения горнолыжников

Любители лыжного спорта оценят близость Бергамо к популярным горнолыжным курортам Италии.

Val di Fiemme (1280-2380 м)

Один из самых популярных альпийских горнолыжных курортов, состоящий из нескольких горнолыжных регионов Latemare (общая протяженность трасс 43 км; подъемники Predazzo, Pampeago и Oberegehna), Alpe Cermis (общая протяженность трасс 23 км; подъемники на курорте Cavalese), Alpe Lusia-Bellamonte (общая протяженность трасс 11 км).

Val di Sole (1520-2505 м)

Курорт расположен между озером Гарда и Южным Тиролем, у подножия живописного горного массива Доломиты Брента (3173 м). Система подъемников сочетает в себе горнолыжный курорт Folgarida-Marilleva (высшая точка – Монте Виго, 2180 м) с одним из самых престижных итальянских курортов Madonna di Campiglio (высшая точка – Пассо Гросте, 2504 м) – более 120 км прекрасно ухоженных трасс и 45 современных подъемников.

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Val Gardena (1236-2518 м)

Этот регион состоит из трех деревень (Ортизеи, Санта-Кристина и Сельва). Что делает его особенным, так это разнообразие лыжных трасс, которые обслуживают лыжников всех уровней и их вкусов. Система подъемников соединяет Val Gardena со Швейцарскими Альпами (Alpe di Suisi), и вместе они предлагают склоны протяженностью 175 км. Между тем, Sella Ronda, соединяющая Val Gardena, Alta Badia, Arabba-Marmolada и Val di Fassa, предлагает горнолыжные склоны различной сложности общей протяженностью 500 км.

Val Rendena (800-2500 м)

Здесь есть много возможностей для отличного отдыха, в том числе Pinzolo и Madonna di Campiglio. На западе находится величественная группа гранитных скал Адамелло-Пресанелла с дикой долиной Валь Дженова и впечатляющим водопадом Нардис, а на востоке – грандиозный доломитовый массив Доломити ди Брента.

Val di Fassa (1320-2950 м)

Здесь можно выделить две зоны катания. Самая большая и популярная расположена над курортами Canazei и Campitello. Здесь с помощью сетей подъемников имеется сообщение с другими курортами: Val Gardena, Alta Badia и Arabba-Marmolada, которые в общей сложности составляют более 500 км лыжных трасс. Лыжников особенно завораживает знаменитая кольцевая трасса Sella Ronda, позволяющая за 4-5 часов пройти все регионы этого горнолыжного Эльдорадо. Еще одна очень солнечная и удобная зона катания находится над деревнями Поцца и Виго ди Фасса. Здесь гораздо меньше людей. Все города Валь-ди-Фасса и нижние станции подъемников соединены между собой бесплатными автобусными маршрутами.

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Alta Valtelina (1225-3012 м)

Этот регион может похвастаться всемирной известностью – Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Madesimo, Chiesa Valmalenco, Aprica и Valgerola – множество названий для бесконечных спусков по 400 км прекрасно ухоженных лыжные трассы. Для любителей сноуборда имеется множество специально оборудованных мест и сноупарков с трассами длиной более 200 км. На склонах имеется множество зон отдыха, ресторанов, центров проката снаряжения и лыжных школ.

Бергамо – это действительно место на любой вкус, предлагающее множество развлечений, не перечисленных здесь. Бергамо фактически гарантирует, что каждый путешественник найдет здесь что-то для себя – от спокойного отдыха в городских лабиринтах до адреналиновых развлечений. И все это всего в 2,5 часах полета от Риги! Пришло время познакомиться с Бергамо!

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