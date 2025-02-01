Как ветрогенерация стала основным источником энергии в Германии

В Германии почти две трети вырабатываемой электроэнергии поступает из возобновляемых источников энергии, пишет агентство DPA.

Из-за благоприятных условий погоды в Германии доля возобновляемой энергии даже слегка выросла в третьем квартале до 63,4% — максимального показателя для этого квартала, как сообщило Федеральное статистическое управление в Висбадене. За аналогичный период прошлого года ее доля составляла 60,6%.

Производство электроэнергии за счет энергии ветра в третьем квартале выросло на 2,4% в годовом исчислении. Тем самым доля ветроэнергетики составила 24,7%, что позволяет ветрогенерации по-прежнему оставаться основным источником энергии. Сильнейший рост (13,5%) наблюдался и в производстве электроэнергии с помощью фотоэлектрических систем. Фотогальваника занимает 23,8% рынка и является вторым по значимости источником электроэнергии.

"Увеличение выработки энергии с помощью фотоэлектрических и ветровых установок связано с неожиданно солнечными и ветреными месяцами в третьем квартале 2024 года, а также со значительным увеличением количества фотоэлектрических систем", - пишут статистики. Таким образом, установленная мощность в начале третьего квартала была на 20% выше, чем годом ранее.

Как обезопасить морские ветропарки?

Почти 1600 ветрогенераторов в Северном и Балтийском морях вырабатывают электричество для Германии. В ближайшие десятилетия в рамках энергетического перехода планируется построить значительное количество новых установок. Наряду с этим также увеличится риск шпионажа и диверсий на объектах морской энергетической инфраструктуры, что стало более очевидным как минимум после подрыва газопроводов "Северный поток". Но насколько хорошо защищены морские ветропарки? Что произойдет в случаи их повреждения?

Исполнительный директор Федеральной ассоциации операторов морских ветряных электростанций (BWO) Штефан Тимм считает, что одиночным ветрогенераторам в море мало что угрожает. "Желающие подорвать работу такой критически важной инфраструктуры, скорее всего будут стремиться нанести как можно больший урон. Они нацелены на провода, и мы уже знаем, насколько мы в этом отношении уязвимы".

Только недавно за короткий промежуток времени было обнаружено повреждение двух кабелей в Балтийском море. Полиция Швеции проводит расследование в связи с возможной диверсией. В центре внимания находится китайское грузовое судно, проходившее, как утверждается, возле каждого из двух мест обрыва кабеля. Помимо этого, в зоне ветряных электростанций постоянно замечают суда, не имеющих отношения к станциям, например, суда из России.

После повреждения кабелей в Балтийском море Польша предложила совместное патрулирование силами ВМС западных прибрежных стран. "Я считаю, что ситуация развивается в правильном направлении", – заявил Тимм. В Германии за контроль отвечает Федеральная полиция. В связи с возможными диверсиями, по неподтвержденным сообщениям СМИ, в городе Нойштадт земли Шлезвиг-Гольштейн планируется развернуть морскую оперативную группу специального назначения GSG 9.

Опрос: будущее ветроэнергетики оценивается оптимистично

Вопреки общей тенденции в отрасли, будущее ветроэнергетики оценивается достаточно оптимистично. Например, в текущем 14-ом выпуске Windenergy Trendindex в области ветроэнергетики отражен растущий интерес к рынку ветроэнергетики в долгосрочной перспективе – как на суше, так и на море (на шельфе). Согласно отчету, полученному немецким информационным агентством dpa, это, в свою очередь, означает возвращение к благоприятной динамике предыдущих лет.

Опрос проводится каждые полгода с 2018 года ведущей всемирной выставкой ветроэнергетики в Гамбурге совместно с Исследовательским институтом Windresearch. Trendindex считается "барометром настроений" в отрасли. В общей сложности с середины сентября по середину ноября 2024 года в опросе приняли участие более 1400 человек.

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