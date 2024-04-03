Объявленная в розыск прокуратурой, лишенная статуса депутата Сейма Глория Гревцова ("Младолатыши") выпустила в соцсетях ролик, где рассказала, что узнала о своем новом статусе из СМИ. И заявила, что уже связалась с прокуратурой и в тот же день отправится на допрос.

В среду вскоре после публикации информации Гревцова связалась с прокурором о времени явки для предъявления обвинения. Несмотря на это, решение о её объявлении в розыск в настоящее время не отменено, подтвердила прокуратура. Экс-депутат Гревцова также отреагировала на решение прокуратуры в социальных сетях.

Выпущенное в соцсетях Глорией Гревцовой видео на русском языке указывает на то, что она узнала о решении прокуратуры из публикаций в СМИ. Она также подчеркивает, что каждый день находится по месту жительства и собирается уже через несколько часов отправиться в прокуратуру. Также он отрицает, что не выходила на связь с прокуратурой. "Я в контакте с прокурором, которого зовут Салвис. Он прислал мне повестку, на которую я ему ответила, что не смогу явиться на допрос, так как в это время находилась в центре пробации. Сегодня, узнав, что я нахожусь в розыске, сразу дозвонилась до прокурора и мы договорились, что сегодня приду к нему на допрос", — рассказала в соцсетях Гревцова.

Glorija Grevcova nemaz nezina, ka viņa izsludināta meklēšanā. pic.twitter.com/Q0shdKPIk9 — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 3, 2024

Напомним, прокуратура предъявила обвинение бывшей депутату Сейма Глории Гревцовой в оправдании совершаемых Россией военных преступлений и объявила ее в розыск.

Несмотря на объявление в розыск, Гревцова по-прежнему активна в социальных сетях, также она стартует под вторым номером по списку партии "Младолатыши" на предстоящих выборах в Европарламент, сообщало агентство LETA. Также она стартует под вторым номером по списку партии "Младолатыши" на предстоящих выборах в Европарламент.

Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона — за оправдание военных преступлений и разжигание национальной розни. За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ, штрафа.

Расследование вела Служба государственной безопасности (СГБ) до передачи дела в прокуратуру.

СГБ начала уголовный процесс против Гревцовой в связи с видеообращением тогдашнего парламентария, опубликованного в соцсети TikTok. В ролике Гревцова усомнилась в достоверности информации, которая размещена в Музее оккупации Латвии, и словах гида.

В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения Гревцовой, которые содержат признаки уголовных преступлений. В опубликованных Гревцовой видеороликах СГБ констатировала оправдание военных преступлений России в Украине.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram