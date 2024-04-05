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В результате документального и физического контроля Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) в первом квартале этого года в 760 случаях отказало в оформлении грузов товаров, подпадающих под санкции, сообщили агентству LETA в VID.

В том числе в 668 случаях таможня запретила вывоз подсанкционных товаров из ЕС в Россию и Беларусь, а в 92 случаях запретила их ввоз в ЕС из России и Беларуси.

Речь идет о таких товарах, как корма, древесина, фанера, мебель, живые лошади, электроприборы, оборудование, запчасти для транспортных средств, изделия из металла, предметы роскоши стоимостью выше разрешенной.

Также с 1 января по 31 марта 2024 года Таможенное управление VID в 1103 случаях обнаружило в транспортных средствах, багаже ​​и почте физических лиц товары, подпадающие под санкции, или запретило физическим лицам вывозить наличные в официальных валютах ЕС.

Всего в первом квартале 2024 года Таможенное управление СГД предотвратило 1863 нарушения, связанных с несоблюдением санкций против России и Беларуси.

В прошлом году таможня отказала в оформлении грузов из-за нарушения санкций 2175 раз.

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