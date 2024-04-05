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По расчетам Государственной службы окружающей среды (VVD), произошедшая в феврале этого года утечка из нефтяного терминала Бутинге нанесла природе Латвии ущерб в размере более 9 тысяч евро.

7 февраля ответственные службы получили информацию об утечке нефти с терминала Бутинге в Литве. В морских водах Латвии были обнаружены две зоны загрязнения площадью 0,24 кв. км и 0,06 кв. км.

Как сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью VVD Айя Ялинска, подсчитано, что общее количество нефти, попавшей на территорию Латвии, составило 0,09 кубометра, или 90 литров. Из-за погодных условий собрать загрязнение в море не удалось.

AB Оrlen Lietuva компенсирует Латвии ущерб, нанесенный окружающей среде, в размере 9106 евро, и 823 евро издержек, которые возникли у государства в связи с реагированием на аварию, так как Морские силы должны были обследовать место происшествия.

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