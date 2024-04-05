Руководство Латвийского национального симфонического оркестра (LNSO) получило анонимную жалобу на возможный случай домогательств в оркестре, сообщает передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

Речь идет о событиях, произошедших несколько лет назад, однако на собеседование были вызван упомянутый в анонимной жалобе сотрудник оркестра, а также проводится работа над документом, в котором будут четко прописаны границы этики, которые будут оговорены и в трудовых договорах работников оркестра.

LTV получило сообщения двух разных женщин о произошедшем в оркестре и конкретно о поведении и действиях одного сотрудника. В одной из жалоб участника оркестра упрекали в слишком близкой дистанции, превышающей то, "что было бы принято в коллегиальных отношениях", комплиментах по поводу внешности и проявлении внимания.

Конкретный работник оркестра, на которого LTV получило несколько анонимных жалоб, также преподает в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), в которой по факту возможных домогательств преподавателей к студенткам полиция начала уголовный процесс.

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