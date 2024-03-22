После того, как Латвийское телевидение (ЛТВ) показало сюжет о сексуальных домогательствах в Латвийской музыкальной академии и призвало сообщать и о других подобных случаях, телеканал получил анонимные жалобы на несколько музыкальных школ. Об этом сообщает LSM.lv.

Как музыкальные школы с такой спецификой, как индивидуальные занятия, осуществляют контроль за тем, чтобы не было сексуальных домогательств к детям? И что в таких случаях делать учащимся, часто стесняющимся рассказать о произошедшем?

"Это замкнутый круг и беспомощность", — анонимно написала ЛТВ мама подруги 14-летней девочки, страдающей от домогательств конкретного учителя музыкальной школы в одном из регионов под Ригой, которое выражается в постоянных прикосновениях и неуместных комментариях.

Имя преподавателя ЛТВ не называет, а в школе отказались общаться с журналистами "Панорамы", отрицая, что подобные случаи были. Такую же информацию ЛТВ получило еще о нескольких музыкальных школах.

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