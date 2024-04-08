На этой неделе вопрос о кандидате на пост министра иностранных дел в Сейме, скорее всего, решаться не будет, заявила после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер-министр ранее уже отмечала, что до среды, 10 апреля, когда этот пост планирует оставить Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), претендент на пост министра иностранных дел еще не будет объявлен.

Дискуссии продолжаются, и Силиня хочет быть уверена, что кандидат, которого она представит коалиции, будет обладать политическими способностями представлять Латвию.

В поданном Силиней в Сейм документе указано, что с 11 апреля обязанности министра иностранных дел временно возьмет на себя премьер-министр.

Как сообщалось, на посту министра иностранных дел необходим активный боец, разбирающийся в политике, заявила сегодня после совещания руководства "Нового Единства" премьер-министр Эвика Силиня, так и не назвав имя кандидата на пост министра.

Премьер подчеркнула, что ведется поиск кандидата не для мирного времени, так как "закончилось время, когда министр иностранных дел мог работать в спокойных, более дипломатических условиях".

Сейчас Силиня еще продолжает дискуссии с потенциальными кандидатами, но конкретных фамилий пока назвать не может.

О том, фамилии каких кандидатов все же звучали на прошлой неделе, можно почитать здесь.

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