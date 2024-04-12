Foto: LETA

Столичное самоуправление обратилось в суд, чтобы расторгнуть трудовые отношения с бывшим исполняющим обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности самоуправления Рижской думы Янисом Вайводсом, сообщает агентство LETA.

По мнению самоуправления, тот факт, что Вайводс признан подозреваемым в уголовном процессе, не позволяет самоуправлению продолжать с ним трудовые отношения и является важной причиной для обращения в суд с требованием об их прекращении.

Тот факт, что Вайводас подозревается во взяточничестве, несовместим с работой в муниципалитете и департаменте, отвечающем за крупные проекты по развитию инфраструктуры города.

Статус подозреваемого также подрывает репутацию муниципалитета, поскольку сотрудник, вероятно, действовал вопреки принципам верховенства закона и надлежащего управления, а также усиливает недоверие общественности к органам государственной власти и самоуправлению.

Согласно статье 101(5) Закона о труде, важной причиной считается любое обстоятельство, которое по соображениям морали и взаимной справедливости препятствует продолжению трудовых отношений. По мнению муниципалитета, вопрос о наличии важной причины должен решать суд.

Уже сообщалось, что в начале марта руководство Рижской думы распорядилось отстранить Вайводса от обязанностей на максимально допустимый законом срок - три месяца.

В чем подозревается Вайводс?

Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но, согласно закону, крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.

В бюро заявляли, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, Вайводс может быть причастен к так называемому делу о земельных участках возле аэропорта.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit