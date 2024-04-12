Столичное самоуправление обратилось в суд, чтобы расторгнуть трудовые отношения с бывшим исполняющим обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности самоуправления Рижской думы Янисом Вайводсом, сообщает агентство LETA.

По мнению самоуправления, тот факт, что Вайводс признан подозреваемым в уголовном процессе, не позволяет самоуправлению продолжать с ним трудовые отношения и является важной причиной для обращения в суд с требованием об их прекращении.

Тот факт, что Вайводас подозревается во взяточничестве, несовместим с работой в муниципалитете и департаменте, отвечающем за крупные проекты по развитию инфраструктуры города.

Статус подозреваемого также подрывает репутацию муниципалитета, поскольку сотрудник, вероятно, действовал вопреки принципам верховенства закона и надлежащего управления, а также усиливает недоверие общественности к органам государственной власти и самоуправлению.

Согласно статье 101(5) Закона о труде, важной причиной считается любое обстоятельство, которое по соображениям морали и взаимной справедливости препятствует продолжению трудовых отношений. По мнению муниципалитета, вопрос о наличии важной причины должен решать суд.

Уже сообщалось, что в начале марта руководство Рижской думы распорядилось отстранить Вайводса от обязанностей на максимально допустимый законом срок - три месяца.

В чем подозревается Вайводс?

Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но, согласно закону, крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.

В бюро заявляли, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, Вайводс может быть причастен к так называемому делу о земельных участках возле аэропорта.

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