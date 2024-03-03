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Директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайводса подозревают в предложении взятки в размере 50 тысяч евро Янису Мейрансу, который ранее был сотрудником канцелярии мэра Риги Вилниса Кирсиса, а теперь является советником министра сообщения Каспара Бришкенса. Об этом сообщает программа De facto в эфире LTV.

Программа поясняет, что инкриминируемое предложение взятки Вайводсом связано с земельными участками возле Рижского аэропорта, которые два года назад столичное самоуправление выставило на аукцион.

Неделю назад Рижская дума рассмотрела обращение генпрокурора к самоуправлению о восстановлении прав владения и собственности на эти 22 земельных участка площадью около 39 гектаров. Голосование по этому вопросу проходило два дня подряд, и оба раза коалиция не собрала кворума.

По информации De facto, осенью прошлого года Вайводс обратится к своему бывшему коллеге Мейрансу: было бы хорошо, если бы Минсообщения отказалось от претензий на землю возле аэропорта и сообщило инвестору об этом. Это означает, что больше не будет препятствий для подтверждения земельных участков в Земельной книге.

Встречи и общение Вайводса и Мейранса длились несколько месяцев. В какой-то момент была озвучена и сумма возможной взятки — 50 000 евро за необходимое письмо из Минсообщения.

Янис Мейранс подтвердил передаче, что с самого начала сотрудничал с Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) по этому делу, но раскрыть какие-либо подробности ему не разрешили. В KNAB тоже не комментируют, кому именно могла быть предложена взятка.

Мейранс написал в Твиттере, что "сразу после получения предложения" связался с KNAB. Чиновник призывает остальных не хранить молчание, а тоже сообщать KNAB о возможной коррупции. При этом ему непонятна и неприемлема "нормализация коррупции некоторых бывших коллег".

В деле фигурирует и третье лицо. Официально объявлено, что кроме Вайводса право на защиту имеет еще одно частное лицо — 1 марта KNAB применил к нему меры безопасности, не связанные с лишением свободы. Связан ли этот человек с литовскими инвесторами и каким образом, на данный момент неизвестно.

На вопрос, может ли голосование в Рижской думе по поводу земли около аэропорта быть связано с арестом Вайводса, Кирсис утверждает, что ничего об этом не знает.

Янис Вайводс больше не исполняет обязанности директора ведомства и ушел в отпуск, а мэр Риги в последний раз контактировал с ним утром 28 февраля. После отпуска Вайводса могут перевести в другую структуру думы.

Как сообщалось, KNAB расследует сообщения о том, что бывший исполняющий обязанности директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы мог предложить крупную взятку другому должностному лицу, чтобы использовать свое служебное положение и принять благоприятное решение РД в интересах лица, предлагающего взятку.

8 января KNAB возбудил уголовный процесс по факту предложения крупной взятки. В KNAB не раскрыли сумму возможной взятки, а по закону крупная сумма начинается от 50 минимальных зарплат или 35 000 евро. В ведомстве агентству LETA подтвердили, что сумма составляет не менее 50 тысяч евро.

Два лица, участвующие в уголовном процессе, имеют право на защиту.

В Бюро по борьбе с коррупцией отмечают, что досудебное расследование не связано с повседневной деятельностью Департамента уличного пространства и мобильности Рижской думы. Латвийское телевидение сообщило, что Вайводс мог совершить незаконную деятельность в связи с так называемым "земельным делом аэропорта".

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