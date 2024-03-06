С третьей попытки большинство депутатов Рижской думы приняли по требования генпрокурора Юриса Стуканса решение об отмене приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, которые впоследствие были проданы литовскому инвестору за 5,7 млн евро. Рижская дума была вынуждена принять это решение, поскольку перешедшие в частные руки необходимы государству. Последствие решения для налогоплательщиков: из городского бюджета инвестору будет возвращено минимум 5,7 млн евро.

Еще 5 февраля генеральный прокурор Юрис Стуканс потребовал от Рижской думы возобновить свои права собственности на земельные участки общей площадью 35 гектаров, находящиеся поблизости от аэропорта. Выяснилось, что эта земля нужна государству. Однако еще в 2022 году Рижское самоуправление за 5,7 млн евро продало эти наделы литовскому инвестору SIA Cella Investment 3, который собирался построить в этом месте логистический парк.

Рижская дума дважды не смогла принять решение, на котором настаивал генпрокурор: депутаты срывали кворум.

На третий раз — "за" проголосовали 45 депутатов, против в этот раз не голосовал никто, один депутат воздержался.

Почему возникла коллизия?

22 земельных участка общей площадью 389 394 квадратных метра находятся рядом с огороженной территорией аэропорта и границей Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — 22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

Генеральная прокуратура утверждает, что в ходе приватизации столичное самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта, находящегося в ведении Министерства сообщения.

Однако со стороны Рижской думы и Министерства сообщения, когда скандал вышел на поверхность, звучали взаимоисключающие заявления. В частности, директор Департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш заявил вчера на заседании думы, что Министерство якобы отказалось от права преимущественной покупки на упомянутые земельные участки. Он сообщил, что после аукциона 17 мая 2022 года департамент предлагал Минсообщения воспользоваться этим правом.

Министерство сообщения отреагировало на высказывание должностного лица Рижской думы, заявив, что столичное самоуправление не получило согласия Министерства сообщения, представляющего государство, на приватизацию. Соответственно, передача земельных участков на приватизацию была незаконной — и должна быть отменена.

Коррупционный шлейф

Принятию решения Рижской думой в среду, 6 марта, предшествовал коррупионный скандал. 26 февраля Бюро предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело следственные действия в Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Позже стало известно, что исполняющий обязанности директора этого департамента Янис Вайводс, которого задержал KNAB, может быть причастен к так называемому "Делу о земле аэропорта". Согласно имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения неофициальной информации, Вайводс мог быть причастен к тому, чтобы "помочь"с решением о правах собственности.

По информации программы De facto Латвийского ТВ, осенью прошлого года Вайводс обратится к своему бывшему коллеге Янису Мейрансу, который работал с Министерстве сообщения с просьбой. Якобы было сказано, что было бы хорошо, если бы Минсообщения отказалось от претензий на землю возле аэропорта и сообщило инвестору об этом. Это означает, что больше не будет препятствий для подтверждения земельных участков в Земельной книге.

Якобы Янис Вайводс предложил Янису Мейрансу взятку в размере 50 тыс евро.

Следствие продолжатся.

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