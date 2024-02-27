Если Рижская дума не сможет проголосовать за восстановление прав собственности на 22 находящихся у аэропорта земельных участка, Генеральная прокуратура обратится в суд, сообщила в интервью передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.

Как пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA, в начале февраля Рижская дума получила заявление Генпрокуратуры о неправомерной приватизации незастроенной земли на территории, необходимой для дальнейшего развития аэродрома гражданской авиации страны. 22 земельных участка, принадлежащих столице, в 2012 году были переданы на приватизацию и в 2022 году проданы на аукционе за 5,7 млн евро предприятию Cella Investment 3, принадлежащему девелоперу Sirin Development.

Прокурор поручил Рижской думе восстановить право собственности, но самоуправление уже дважды "сорвало кворум". Берзиня рассказала, что говорила об этой ситуации и с генпрокурором.

"Такие решения, которые издает генпрокурор, оспариваются в суде. Если Рижская дума не примет решение, генпрокурор обратится в суд, и тогда суд решит, кто прав", — объяснила она. Сложившаяся ситуация обсуждалась и с мэром Риги Вилнисом Кирсисом.

"Непонятно, почему депутаты нескольких партий не присоединяются к мнению Кирсиса и ряда депутатов и не поддерживают это решение генпрокурора. Надо задать депутатам вопрос, для чего это делается", — отметила Берзиня.

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