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Решение о приватизации 22 земельных участков возле Рижского аэропорта, которое генеральный прокурор считает незаконным, депутаты Рижской думы приняли, не владея всей информацией. И аэропорт, и бывший министр сообщения Талис Линкайтс писали в думу письма с просьбами не приватизировать эти участки, однако депутаты не были об этом проинформированы. Об этом на пресс-конференции сообщил действующий мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

По словам Кирсиса, дума получила два письма от Министерства сообщения с разъяснением того, почему аэропорт нуждается в этих земельных участках. Эти письма получил тогдашний мэр Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), который должен был направить их в Департамент имущества.

"В 2022 году пришли письма от Талиса Линкайтса, однако эти письма до депутатов не дошли, их видел только Стакис", — подчеркнул Кирсис.

Однако о том, что аэропорт просит не приватизировать земельные участки, Стакису было известно еще в 2020 году, когда он только вступил в должность мэра, отметил Кирсис. Стакис тогда получил письмо от Рижского аэропорта с поздравлениями и припиской, что аэропорт нуждается в этой земле.

Кирсис заявил, что ему непонятно, почему депутаты тогда не были проинформированы об этих письмах.

Он надеется, что в ходе проводимой в самоуправлении проверки будут установлены все, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. По словам мэра, после проверки вся информация будет направлена в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и прокуратуре.

В 15:30 в Рижской думе состоится заседание, на котором планируется принять решение об отмене приватизации 22 земельных участков возле аэропорта. Кирсис надеется, что фракция "Прогрессивных" примет участие в голосовании на заседании, так как "они должны взять на себя особую ответственность" за произошедшее.

Также Кирсис сообщил, что Рижская дума ищет юридически корректный способ прекращения трудовых отношений с исполняющим обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Янисом Вайводсом. Приказом мэра от 26 февраля этого года обязанности директора департамента временно поручено исполнять начальнику управления департамента по организации движения и управлению проектами Рудите Ревелине.

В свою очередь, в среду, 6 марта, был издан новый приказ, согласно которому Вайводса на три месяца отстранили от исполнения обязанностей директора Департамента внешнего пространства и мобильности. В ближайшие дни будет объявлен открытый конкурс на должность директора департамента. После того, как будет найден юридически правильный способ прекращения трудовых отношений, Вайводс будет уволен.

Кроме того, в будущем дума планирует провести ряд ротаций в руководстве Департамента внешнего пространства и мобильности, чтобы улучшить практику управления и способствовать эффективности работы и восстановить репутацию.

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