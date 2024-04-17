Сегодня объявлено внеочередное заседание Рижской думы, на котором будет принято решение о выделении более 10 миллионов евро на ремонт улиц в столице.

Ремонт дорожного покрытия запланирован в 19 местах, общая стоимость проектов составит 10,3 миллиона евро. Для выполнения работ самоуправление займет в Государственной казне 8,7 миллиона евро.

Ремонт покрытия запланирован на улице Карля Миленбаха от улицы Ластадияс до улицы Дзирнаву, на улице Цесу, на участке улицы Пернавас от улицы Аугуста Деглава до улицы Бривибас, на участке от улицы Бикерниеку, 12 до улицы Бикерниекку, 40А, на участке улицы Пулквежа Бриежа от улицы Ханзас до улицы Элизабетес.

Также ремонт запланирован на участке Густава Земгала гатве от улицы Унияс до Бривибас гатве, на участке улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас, на участке улицы Лубанас от улицы Андрея Сахарова до улицы Бралю Каудзишу, на набережной Юглы от Бривибас гатве до улицы Палес, на улице Юглас до улицы Мурьяню.

Намечен также ремонт транспортного узла на Милгравском мосту и проезжей части до улицы Эммас, восстановление асфальтового покрытия на улицах Эммас, Мелдру и Атлантияс, восстановление покрытия на Южном мосту и подъездах к нему, на участке улицы Сеску от улицы Илукстес до улицы Дарзциема.

Кроме того, работы планируются на участке улицы Дарзиню от улицы Цидонию до 1-й линии Дарзиню, на Бривибас гатве от улицы Юглас до путепровода Яунциема гатве, на мосту через Юглу по Бривибас гатве, на улице Биксерес, на Ранькя дамбис от улицы Триядибас до бульвара Узварас и на улице Триядибас от улицы Кугю до Ранькя дамбис.

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