24 апреля вступают в силу поправки к Закону об автоперевозках, которые предусматривают более строгие требования такси. Они предполагают, что с рынка должны будут уйти старые автомобили, а также транспорт, который не соответствует экологическим требованиям.
Транспортные средства, впервые зарегистрированные до 31 декабря 2008 года (объем двигателя не превышает 2000 кубических сантиметров), могут использоваться для коммерческих перевозок на такси и легковых автомобилях до 31 декабря 2026 года.
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