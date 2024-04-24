Фото: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Гоняясь за принципами эффективного управления, мы получили глупое управление, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя недавно прекращенный министром экономики Виктором Валайнисом конкурс на должность директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

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