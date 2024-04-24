Правительство может рассмотреть законопроект о роспуске Резекненской думы уже на следующей неделе, сообщила глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня в программе телеканала TV3 "900 секунд".

Однако, если в процессе согласования законопроекта возникнет много возражений, то на рассмотрение в правительстве может уйти еще неделя или две, отметила министр.

Берзиня подчеркнула, что последнее слово в этом вопросе остается за Сеймом, который должен принять закон о роспуске Резекненской думы и назначении вместо нее администрации.

На этой неделе проект закона будет дорабатываться, добавила министр.

В аннотации к разработанному Министерством охраны среды и регионального развития законопроекту приводится широкий перечень правовых оснований для роспуска Резекненской думы. Как указывает министерство, дума систематически демонстрировала некомпетентность и незаконные действия, связанные с разработкой, принятием и выполнением бюджета на 2023 год, а также с разработкой и принятием бюджета на 2024 год, что привело к тяжелой финансовой ситуации в самоуправлении, поставившей под угрозу выполнение его функций.

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