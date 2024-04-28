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Компания по управлению и администрированию недвижимости AS "Civinity majas" со следующей недели начнет закрытие отопительного сезона. После сбора данных компания сделала вывод, что в отопительном сезоне-23/24, несмотря на теплую зиму, потребление отопления увеличилось на 5%.

В этом году в Латвии первые дома отключили от отопления значительно позже, чем в прошлом году. При этом осенью прошлого года отопительный сезон начался раньше, чем предыдущий, сообщили представители компании.

По информации АО Civinity mājas, в Латвии отопительный сезон-23/24 года оказался на 18% дешевле, чем в сезоне-22/23.

Тариф на отопление в Риге в этом зимнем сезоне был на 22% ниже, чем в сезоне-22/23, но следует учитывать, что и в предыдущем отопительном сезоне жители также имели господдержку из-за быстрого роста цен на энергоносители.

Отмечается, что несмотря на то, что прошедшая зима была одной из самых теплых в истории Латвии, жители потратили на отопление больше, чем годом ранее.

"Жители привыкли к нынешним ценам на отопление и в этом сезоне потратили больше, соответственно выбрав более комфортную температуру в своих домах. Но мы сохранили введенные в прошлом сезоне настройки режима экономии отопления в помещениях общего пользования, и, скорее всего, они останутся таковыми и в будущем", — объяснила менеджер Civinity mājas Нора Биркена.

В прошлом году первые дома отключили от отопления уже в начале апреля. В этом году отопительный сезон в Латвии оказался более продолжительным, так как в апреле резко снизилась среднесуточная температура воздуха.

Как сообщает Civinity mājas, этой весной центральное отопление будет отключаться постепенно, по желанию жильцов прекратить подачу тепла или в связи с потеплением погоды.

В 202 году акционерное общество Civinity mājas работало с оборотом 6,817 млн ​​евро, что на 15,3% больше, чем в 2021-м, и понесла убыток в размере 340 742 евро по сравнению с прибылью, полученной годом ранее, сообщает Firmas..lv. Финансовые данные за 2023 год пока не обнародованы.

Civinity mājas зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составляет 1 104 099 евро. Группа "Civinity" в Латвии управляет предприятиями по управлению, администрированию и обслуживанию зданий в Риге и Юрмале, в которые входят - AS "Civinity mājas", SIA "CS apkope" SIA "Viens rēķins", SIA "ALG Cleaning", SIA "Pilsētas lifti", SIA "CS Komercserviss", SIA "Civinity mājas Jūrmala".

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