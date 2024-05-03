За первые три месяца этого года налоговых поступлений собрано на 3,325 миллиарда евро, что на 40,7 миллиона евро или 1,2% меньше, чем планировалось, сообщили агентству LЕТА в Министерстве финансов.

Налоговые поступления за первые три месяца 2024 года составили 109,2 млн евро или на 3,4% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за первые три месяца этого года составили 3,126 млрд евро, что на 35,6 млн евро или 1,1% меньше запланированного. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года налоговые поступления в совокупный бюджет увеличились на 91,4 млн евро, или на 3%.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 2,58 млрд евро, что на 65,4 млн евро или 2,5% меньше, чем планировалось, а в бюджете самоуправлений налоговые поступления составили 545,3 млн евро, что на 29,8 млн евро или 5,8% больше, чем планировалось.

В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления за первые три месяца этого года составили 198,9 млн евро, что на 5,1 млн евро или 2,5% меньше запланированного.

В первые три месяца 2024 года наибольшая доля сборов пришлась на социальные взносы - 1,284 млрд евро, что на 2% больше, чем планировалось.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за первые три месяца текущего года составили 901,8 млн евро, что на 6,9% меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения составили 574 млн евро, что на 3,7% больше запланированного.

Поступления акцизов за этот период составили 275,1 млн евро, что на 1,7% меньше запланированного. В том числе акциз на нефтепродукты составил 135 млн евро, что на 5,8% меньше плана, на табачные изделия - 59,3 млн евро, что на 0,2% больше плана, на алкогольные напитки - 55,8 млн евро, что на 7,7% больше плана, на пиво - 9,1 млн евро, что на 4,9% меньше плана, и на природный газ - 7,0 млн евро, что на 6,4% больше плана.

Поступления налога на прибыль предприятий за первые три месяца этого года составили 111,5 млн евро, что на 8,9% меньше запланированного, а поступления от налога на недвижимость составили 93,7 млн евро, что на 3,1% меньше запланированного.

Поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств за первые три месяца этого года составили 29,1 млн евро, что на 2% меньше, чем ожидалось, а поступления от налога на природные ресурсы составили 17,7 млн евро, что на 4,1% больше, чем ожидалось.

Поступления таможенного налога за первые три месяца этого года составили 15,6 млн евро, что на 2,8% меньше запланированного, а поступления от налога на лотереи и азартные игры составили 13,5 млн евро, что на 2,5% больше, чем планировалось.

В то же время поступления от налога на служебные автомобили за первые три месяца текущего года составили 6,8 млн евро, что на 10,2% меньше запланированного, а поступления от налога на электроэнергию составили 1,3 млн евро, что на 2,8% меньше запланированного.

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