В четверг, 2 мая, Сейм уполномочил министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") приобрести ценные бумаги фиксированного дохода (облигации) национальной авиакомпании "Air Baltic Corporation". Государство сможет приобрести облигации на сумму не более 136 миллионов евро. Государство будет покупать ценные бумаги на тех же условиях, что и частные инвесторы.

В ходе дебатов депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Андрис Кулбергс, подчеркнув, что государство заинтересовано в процветании airBaltic, заявил, что Сейму предлагается без объяснений поддержать решение о приобретении облигаций на деньги налогоплательщиков. По словам Кулбергса, государство выступает в роли такого же инвестора, как и частные компании, и трудно представить, что они бы согласились вложить деньги, не получив исчерпывающую информацию о компании. Кулбергс заявил, что к Сейму относятся как к "машине для голосования".

Оппозиционер Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") иронично отметил, что, если бы каждый депутат оплачивал покупку облигаций из своей зарплаты, а не просто средств налогоплательщиков, то больше задумывался бы перед голосованием.

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