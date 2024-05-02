Foto: LETA

Кончен бал, пришло похмелье – так кратко можно описать то, что ожидается в государственных финансах в ближайшие годы. После больших трат во время пандемии и энергетического кризиса, когда государство щедро поддерживало граждан и предприятия, а также из-за дополнительных расходов на безопасность в связи с вторжением России в Украину места для маневров в государственном бюджете в ближайшие годы фактически не будет.

Минфин подготовил новую Программу стабильности уже с учетом этих требований. "[..] высокий уровень дефицита в 2024 году и его относительно медленное сокращение в условиях неизменной политики свидетельствуют о том, что ситуация в государственных финансах страны в ближайшие годы будет напряженной", - говорится во введении к программе.

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