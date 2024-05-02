Кончен бал, пришло похмелье – так кратко можно описать то, что ожидается в государственных финансах в ближайшие годы. После больших трат во время пандемии и энергетического кризиса, когда государство щедро поддерживало граждан и предприятия, а также из-за дополнительных расходов на безопасность в связи с вторжением России в Украину места для маневров в государственном бюджете в ближайшие годы фактически не будет.