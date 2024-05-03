"Латвия хочет повысить свой рейтинг во Всемирном индексе свободы прессы и впервые войти в десятку лучших стран", — так говорится в пресс-релизе, который Министерство культуры прислало в апреле. Если закрыть глаза на неточности — Латвия уже входила в первую десятку, — такая цель кажется достойной. На первый взгляд даже может показаться, что мы двигаемся в этом направлении, поскольку в индексе, опубликованном в пятницу, в День свободы прессы, Латвия заняла 12-е место. Это на четыре места выше, чем в прошлом году. Однако только кажется, что ситуация улучшилась.

Организация в своем послании отметила, что свободе прессы во всем мире угрожают те, кто должен ее гарантировать. Речь идет о политических авторитетах. 2023 год знаменателен тем, что международному сообществу очевидно не хватает политической воли реализовывать принципы защиты журналистов, отмечают авторы индекса.

Если в этих условиях Латвия находится на подъеме, почему я не считаю это достижением, а прогнозирую дальнейший спад? Краткий ответ заключается в том, что Латвия на самом деле не улучшила свои показатели — просто ухудшилась ситуация в других странах. Даже у Норвегии, занимающей первое место, результаты стали хуже по сравнению с 2023 годом. Оценка Латвии по 100-балльной шкале также снизилась (с 83,27 до 82,9).

Объясню, как составляются эти рейтинги. Результаты индекса основаны как на качественных, так и на количественных показателях. Будучи журналистом и редактором, я сам уже несколько лет заполняю анкету "Репортеров без границ", в которой нужно ответить на более чем 100 вопросов о политической, экономической, правовой, социальной среде в связи с журналистской работой. Это вопросы об опыте, связанном с работой полиции, судов, других госучреждений, политической средой, языком вражды, нападениями на журналистов, цензурой. Однако даже если бы все эти анкеты были заполнены в каком-то утопическом идеальном видении, что все отлично, это не гарантировало бы Латвии высокого места в рейтинге, потому что в то же время рассматриваются и практические, конкретные случаи, характеризующие отношения между государством, обществом и СМИ. С полным описанием методологии можно ознакомиться здесь.

В первые годы после включения Латвии в индекс мы показывали неплохие результаты. До 2010 года.

Значительное падение в рейтингах 2010 и 2011 годов связано с непрозрачной продажей газеты Diena и обыск в доме журналистки Илзе Наглы, которая тогда работала в передаче De facto. Обыск провело Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями. Этот обыск был санкционирован судом. Позже суд во всех инстанциях в Латвии признал, что обыск был проведен в соответствии с установленным в законе порядком. Таким образом, суд признал, что обыск был обоснованным и соответствовал действующему законодательству. Журналистка добилась справедливого решения: ЕСПЧ признал, что Латвия нарушила 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод — статью о свободе слова.

Тогда в индексе Латвию критиковали за гротескные судебные решения и растущее вмешательство служб безопасности в работу СМИ.

Конечно, можно было бы дискутировать о том, что в индексе содержатся элементы субъективности. Скажем так, действительно Латвия смогла бы в начале занимать настолько высокие позиции, если бы было известно, что в 2004 году государство пыталось снизить сопротивление реформе билингвального образования, отправив Экономическую полицию "проверить", есть ли у программ, которые используют вещающие на русском языке СМИ, все необходимые лицензии? Как много вообще создатели индекса знали о Латвии?

В 2023 году Латвия поднялась на 16-е место в индексе, а в 2024 году на 12-е место, почти вернувшись к тому, где находилась перед продажей Diena и обыском у Наглы дома. Но, скорее всего, создателям опять придется писать о гротескных судебных решениях и неоднозначной ситуации в нашей стране. Причина этому — ряд тревожных примеров за последние два года, а точнее, с начала войны. Отчасти потому, что войну легче использовать как прикрытие для однобокого мышления, непрозрачной политики и агрессивного отношения.

Наиболее ярко это иллюстрирует недавнее решение Рижского окружного суда по апелляции TVNET grupa в связи с решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). В решении суда говорится: "Журналисты при формировании дискуссии по какому-либо вопросу не выражают личное мнение". Это полная чушь: попробуйте сказать ведущим дискуссионных передач Ольге Драгилевой, Янису Домбурсу, Алдису Томсонсу или, ради жанрового разнообразия, Андрису Фрейденфелдсу с SWH, что в дальнейшем в интервью (как суд будет оценивать выражение мнения в интервью?) свое мнение нужно полностью держать при себе. Это невозможно. Можно и нужно в центре оставлять мнение интервьюируемого, а не свое, но даже сам отбор вопросов не позволяет исключить наличие мнения. Не является ли выбор вопросов мнением журналиста, редактора? Это решение суда, скорее всего, отразится в индексе следующего года.

В прошлом году в комментариях к индексу упоминалось, что особенно тревожно выглядит доступ к достоверной и разносторонней информации для русскоговорящих жителей. Это в 2024 году неизбежно осталось одним из факторов на фоне вопроса об общественных СМИ, особенно в связи с непрозрачным процессом, в ходе которого в Концепцию по национальной безопасности попал пункт об исчезновении русского языка с 1 января 2026 года. Сейчас нет никаких признаков того, что картина в течение года изменится.

Наряду с этими событиями политики используют СМИ в качестве противника, пытаясь противопоставить их народу. Айнарс Шлесерс с трибуны Сейма страстно рассказывает о том, как правительство коррумпирует масс-медиа. В том числе обвиняя и редакцию Delfi, которую я возглавляю. Странно только, что я вижу, как этот политик приходит в помещения редакции, поскольку Delfi, как и другие "коррумпированные" СМИ, почему-то дает оппозиции слово, платформу, возможность обосновать свои предложения. Не игнорирует ее. Но это уже неважно, Шлесерс точно знает свою аудиторию и то, что большей части общества важно послание о том, что СМИ определенно являются частью злой элиты. Такова политика Шлесерса. Но не только он придерживается такого мнения, мы также видели отказ Национального объединения говорить с Re:Baltica, основанный на самой простой неприязни к этому масс-медиа и его работе, которая связана с упомянутой партией.

Мы только что наблюдали, как "Новое Единство", реагируя на создаваемый TV3, LTV Delfi и другими СМИ контент, обратилось в KNAB с требованием расследовать масс-медиа на предмет скрытой агитации, тем самым четко указав, что эти СМИ — куплены. Таким образом, вместо того, чтобы предотвратить путаницу и возможные нарушения в партии, был найден виновник извне, тот же, что и в случае со Шлесерсом, — СМИ. Мотив у каждого свой, но цель и решение проблемы одни и те же.

Вы можете только догадываться, кто был виновником в глазах партии Latvijas attīstībai, когда Латвийское радио и Re:Baltica опубликовали материал о том, как происходило незаконное финансирование партии. Бинго, это была пресса!

Политики и партии регулярно по разным причинам целенаправленно очерняют работу СМИ, сея сомнения в обществе таким образом. Это создает общую среду, в которой дискуссии о том, как в изуродованной отрасли помочь общественным и коммерческим СМИ, становятся токсичными, непродуктивными.

Конечно, СМИ сами должны думать о качестве своей работы, точности, способности выживания. Однако сейчас мы достигли той точки, когда критика СМИ смешивается с целенаправленной дискредитацией работы масс-медиа. Существует граница между нападками и обоснованной критикой — в случае Латвии эта граница не просто пересечена, но и растоптана. В своей статье для Satori Мартиньш Капранс упомянул, что необходима критика СМИ со стороны самих СМИ. Я согласен, мы здесь в этом не сильны, в маленьком утином пруду мы часто боимся поругаться. Редкое исключение — передача "Анатомия СМИ" (Mediju anatomija) на Латвийском радио. Но все же выскажу контраргумент Мартиньшу Капрансу: этот формат в целом скучен для общества. О масс-медиа интересно слушать, когда вратарь хоккейной команды Элвис Мерзликин выходит перед камерами и говорит, что он на войне и СМИ ему навредили, а не, например, когда редакторы объясняют свой выбор контента. Это не значит, что не нужно этого делать, нужно! Необходимо искать форматы, которые говорят с аудиторией. Но они не являются чудодейственным средством.

Поэтому, возвращаясь к упомянутому в начале видению Минкульта касательно того, что мы будем в первой десятке Индекса свободы прессы, я не вижу для этого никаких оснований на данный момент. Буду рад ошибиться.

Одна вещь, которую мы можем сделать, - это поддержать СМИ. Это можно сделать с помощью пожертвований или покупки контента, например, в случае с Delfi это можно сделать здесь; Tvnet — здесь; Re:Baltica — здесь; жители Гулбене могут помочь Dzirkstele.lv здесь (оказалось, что в Гулбене самоуправление самовольно закрыло доступ СМИ в здание думы); Saldus Zeme можно поддержать здесь; Kurzemes Vārds — здесь; Santa.lv — здесь; Rīgas Viļņi — здесь; журнал Ir — здесь; Imperfekt — здесь; Latvijas Avīze — здесь; Lasi.lv — здесь. Простите, я не могу перечислить всех, но если вам нравится контент или он вам полезен, то это лучший способ помочь.

Вторая вещь находится в наших собственных, медийных руках. Когда общественное СМИ делает заявление о том, что оно обеспокоено сужением границ свободы слова, можно сказать, что "меня это не касается", но второй вариант, я думаю, лучше — поддержать, помочь. Не дать остаться в одиночестве. В Латвии не так много СМИ, чтобы мы могли позволить себе равнодушие.

В-третьих, нам, представителям СМИ, нужно научиться признавать свои ошибки и тщательнее объяснять свою работу. Мы не можем считать, что в Twitter, Facebook или любой другой социальной сети все недоброжелатели — тролли и негодяи. Да, они там есть, но есть и люди, которые ценят, когда мы объясняем свой выбор контента и свою работу.

Я надеюсь, что однажды мы сможем сказать, что да, мы можем быть очень рады тому, что находимся на вершине таких индексов, и что это будет соответствовать реальной ситуации в медиасреде Латвии, но для этого в обозримом будущем должны произойти большие изменения.

Автором статьи является главный редактор Delfi, председатель правления Латвийской ассоциации журналистов.

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